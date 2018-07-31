В контрразведке назвали имена российских офицеров, работавших под прикрытием в "ДНР"

31 июля 2018, 21:29

На территорию "ДНР" из РФ прибыли российские боевые офицеры с позывными "Баркас" и "Рязань".

  • Митяев Олег Юрьевич ("Баркас") ТСН
  • Плисов Алексей Владленович ("Рязань") ТСН

Украинские правоохранители разоблачили двух кадровых офицеров вооруженных сил РФ, которые под фамилиями прикрытия прибыли на оккупированные территории Донбасса.

Еще в 2015 году на территорию "ДНР" (г. Кальмиуский Старобешевского района) из РФ прибыли российские боевые офицеры с позывными "Баркас" и "Рязань". Они возглавили командование 1-й Отдельной мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Министерства обороны террористической организации "ДНР".

Как пишет ТСН, "Баркас" – это Митяев Олег Юрьевич, гражданин РФ, 1974 г.р., уроженец г. Оренбург РФ. В 2009-2013 гг. служил на руководящих должностях в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (г. Ульяновск). С октября 2013 г. до марта 2015 г. – командир отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ).

С октября 2015 г. до ноября 2016 г. занимал должность командира 1-й ОМСБр, в городе Кальмиусском Старобешевского района Донецкой области. Службу в качестве командира 1-й ОМСБр проходил под фамилией прикрытие как полковник (генерал-майор) Дыгало (Варавва) Николай Николаевич.

При этом 11 июня 2016 г. за организацию боевых действий незаконных вооруженных формирований на территории Украины получил воинское звание генерал-майор (указ Президента РФ №276).

Как говорится в материале, во время командования 1-й ОМСБр "прославился" уничтожением и хищением местной инфраструктуры, чрезмерным употреблением алкогольных напитков, издевательством над боевиками бригады из числа граждан Украины. Кроме того, был причастен к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

"Рязань" – Плисов Алексей Владленович, 1973 г.р., имеет сына Илью (выпускника Тверского суворовского военного училища МО РФ), полковник ВС РФ, личный номер У-769822.

Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт, руководил военным полигоном т.наз. МО "ДНР" в г. Торез Донецкой области. С конца 2016 г. до января 2017 г. занимал должность первого заместителя командира бригады (по боевой подготовке) 1-й ОМСБр. Исполнял обязанности руководителя 1 ОМСБр при временном отсутствии ее командира "Баркаса".

Во время военной службы в 1-й ОМСБр причастен к хищению местной инфраструктуры и вывоза ТМЦ в РФ, а также к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская разведка сообщила важные данные о российских наемниках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия СБУ баркас Рязань Митяев Олег Плисов Алексей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять