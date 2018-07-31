В контрразведке назвали имена российских офицеров, работавших под прикрытием в "ДНР"

Украинские правоохранители разоблачили двух кадровых офицеров вооруженных сил РФ, которые под фамилиями прикрытия прибыли на оккупированные территории Донбасса.

Еще в 2015 году на территорию "ДНР" (г. Кальмиуский Старобешевского района) из РФ прибыли российские боевые офицеры с позывными "Баркас" и "Рязань". Они возглавили командование 1-й Отдельной мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Министерства обороны террористической организации "ДНР".

Как пишет ТСН, "Баркас" – это Митяев Олег Юрьевич, гражданин РФ, 1974 г.р., уроженец г. Оренбург РФ. В 2009-2013 гг. служил на руководящих должностях в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (г. Ульяновск). С октября 2013 г. до марта 2015 г. – командир отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Улан-Удэ).

С октября 2015 г. до ноября 2016 г. занимал должность командира 1-й ОМСБр, в городе Кальмиусском Старобешевского района Донецкой области. Службу в качестве командира 1-й ОМСБр проходил под фамилией прикрытие как полковник (генерал-майор) Дыгало (Варавва) Николай Николаевич.

При этом 11 июня 2016 г. за организацию боевых действий незаконных вооруженных формирований на территории Украины получил воинское звание генерал-майор (указ Президента РФ №276).

Как говорится в материале, во время командования 1-й ОМСБр "прославился" уничтожением и хищением местной инфраструктуры, чрезмерным употреблением алкогольных напитков, издевательством над боевиками бригады из числа граждан Украины. Кроме того, был причастен к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

"Рязань" – Плисов Алексей Владленович, 1973 г.р., имеет сына Илью (выпускника Тверского суворовского военного училища МО РФ), полковник ВС РФ, личный номер У-769822.

Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт, руководил военным полигоном т.наз. МО "ДНР" в г. Торез Донецкой области. С конца 2016 г. до января 2017 г. занимал должность первого заместителя командира бригады (по боевой подготовке) 1-й ОМСБр. Исполнял обязанности руководителя 1 ОМСБр при временном отсутствии ее командира "Баркаса".

Во время военной службы в 1-й ОМСБр причастен к хищению местной инфраструктуры и вывоза ТМЦ в РФ, а также к гибели значительного количества российских военных, тела которых лично перевозил в Республику Бурятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская разведка сообщила важные данные о российских наемниках.