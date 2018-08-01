Савченко в письме попросила помощи у Трампа

Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в посягательстве на конституционный строй и террористической деятельности, решила в эпистолярном жанре связаться с президентом США Дональдом Трампом.

На странице политика в Facebook обнародован текст письма, в котором она описывает свою трагическую биографию.

Она подчеркивает, что из российской тюрьмы ей удалось выйти благодаря помощи мировой общественности, включая США. По словам Савченко, в Украине ее арестовали за критику действующей власти. Политик призвала Трампа оказать помощь всем политзаключенным, которые находятся в застенках РФ.

"Я прошу у Вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам как лидеру сильнейшей державы мира, в которой такие ценности как права человека являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту Российской Федерации - Владимиру Путину. Прошу сделать от Вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - написала она.

Савченко написала, что между США и Украиной в будущем возможно "взаимовыгодное сотрудничество".

Напомним, ранее Савченко написала письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских политзаключенных.