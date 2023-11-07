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Без этого Украина проиграет: военный сообщил о важном решении для победы

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 03:30
Главнокомандующий признал, что целью России является затягивание войны. В то же время, существует риск уменьшения военной помощи Украине со стороны союзников.
Без этого Украина проиграет: военный сообщил о важном решении для победы
Военный сообщил о важном решении для победы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Ключевая задача России - затянуть войну до такого момента, когда коллективный Запад устанет в Украине помогать, вдруг изменится мировая конъюнктура или политика Соединенных Штатов и ЕС в отношении Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов

По его словам, Путин, наверное, учится у китайцев, которые тоже долго ждут.

"При этом Китай может начать войну с США за Тайвань. Если такая война начнется, то помощь Украине будет резко уменьшена, потому что Соединенные Штаты будут вынуждены направлять все свои силы на победу в войне", - указывает военный.

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Он также подчеркивает неоходимость самим решать свои вопросы.

"Нам помогают - замечательно, но нужно бросать все силы на создание антипутинской коалиции, чтобы помощь Украине не уменьшалась, а росла. Но если при этом мы не будем заниматься развитием своего военного производства, мобилизационных ресурсов (а это не просто мобилизовать людей, но и научить, подготовить и поставить туда, где они будут самыми эффективными), то это будет очень плохо для Украины", - добавляет Касьяснов.

По его словам, если этого не будет сделано, то мы будем проигрывать войну.

"У нас война не на жизнь, а на смерть, и нет никаких других последствий, кроме проигрыша. Если завтра прекратится западная помощь, и у нас не будет своих боеприпасов, пушек, патронов, ружей, пулеметов, то чем мы будем воевать? Об этом надо было думать еще в 2014 году или хотя бы в прошлом году, но мало кто об этом думает и сегодня. Все на что-то надеются, но многие наши правители просто убегают за границу, а нам тут придется тут воевать с топорами и вилами. Нам-то бежать некуда", - резюмирует блогер Юрий Касьянов.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Пентагон сокращает объемы военной помощи Украине из-за нерешительности Конгресса. Истощение ранее выделенных средств вынуждает США корректировать свои действия.

В то же время, США сообщили о выделении нового пакета военной помощи в размере 425 млн долларов, куда, среди прочего, войдут БК в РСЗО HIMARS и установки ПВО NASAMS

Также, Украина может одержать победу в кровавой войне, которую начал российский диктатор Владимир Путин. Однако для этого стране необходима поддержка своих западных партнеров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный определил пять основных аспектов, которые являются критическими для Украины.

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война в Украине Юрий Касьянов Валерий Залужный
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