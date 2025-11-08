Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами
- Под обстрелом были объекты энергетики
- Укрэнерго ввело графики отключения света
В Украине вводят усиленные графики отключения света. Ситуация в энергосистеме очень сложная из-за российских обстрелов. Об этом отмечает Укрэнерго.
Сегодня, 8 ноября, графики отключения света будут действовать до конца суток. В то же время Укрэнерго вводит новые графики на завтра, 9 ноября.
Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей. Графики будут действовать в течение всех суток в объеме от 2 до 4 очередей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
Обстрел Украины 8 ноября - последние новости
Как сообщал Главред, ночью 8 ноября в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку. На кадрах было видно, что уничтожены несколько этажей и продолжался пожар.
Вскоре появились жуткие последствия ударов по Украине. Российские оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками и ракетами. Под обстрелом были Харьковская, Полтавская, Киевская, Одесская, Днепропетровская области и Киев. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Из-за жестких перебоев со светом в городах нет света, воды и тепла. Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих областях. В результате вражеского обстрел Кременчуг остался без электроснабжения. Там ввели даже графики подачи воды.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
