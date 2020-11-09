Чиновники озвучили период заселения людей возле Чернобыльской АЭС

Мертвой останется 10-километровая зона около реактора.
В 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции люди смогут полноценно жить и заниматься сельским хозяйством уже через 50-60 лет.
"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50–60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище", - цитирует Фокус министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
По словам чиновника, ведомство активно работает над преобразованием Чернобыльской зоны в безопасную территорию.
Читайте такжеКогда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия
Новости Чернобыля
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар вспыхнул в начале апреля, огонь охватил большие площади, и дым был виден из космоса. В результате возгорания уничтожено много полесских сел, сгорели советские базы отдыха.
В результате пожаров в лесу, который находится в Чернобыльской зоне (зона отчуждения), в небо поднимались радиоактивные вещества, которые оседали, в частности, в Киеве.