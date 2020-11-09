Чиновники озвучили период заселения людей возле Чернобыльской АЭС

В Минприроды рассказали, когда начнётся заселение зоны вокруг ЧАЭС / newsinphoto.ru

В 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции люди смогут полноценно жить и заниматься сельским хозяйством уже через 50-60 лет.

"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50–60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище", - цитирует Фокус министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

По словам чиновника, ведомство активно работает над преобразованием Чернобыльской зоны в безопасную территорию.

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