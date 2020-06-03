УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен

3 июня 2020, 15:44

В 2018 году Максим Павлюк выиграл еще один приз на сумму в 322 тысячи гривен.

Максим Павлюк
Депутат выиграл уже третий приз / rada.gov.ua

Бывший прокурор военной прокуратуры Украины, народный депутат от фракции Слуга народа Максим Павлюк в 2019 году выиграл в лотерею компании М.С.Л 900 тысяч гривен.

Об этом говорится в его декларации о доходах за прошлый год, опубликованной на официальном сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе также указано, что в 2019 году Павлюк получил 277 756 гривен зарплаты в военной прокуратуре, 162 056 гривен зарплаты народного депутата, выплаты на оплату обучения от партии Слуга народа в размере 32 555 гривен, а также 56 гривен бонусов от ПриватБанка.

Среди денежных активов Павлюка значатся 7,9 миллионов гривен наличных средств и 107 425 грн в ПриватБанке.

Примечательно, Павлюку удавалось выигрывать призы и раньше – в предыдущую декларациюо доходах он внес 322 тысячи гривен в качестве "приза", а в 2018 году он указал 160 тысяч гривен как "приз". Являются ли такие призы выигрышем в каких-либо лотереях, депутат не указал.

Напомним, в 2017 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко также выиграл в лотерею сумму 571 045 грн. Документы о выигрышах депутата проверяло НАБУ, так как в УНЛ уверяли, что в течение того времени подобных выигрышей зарегистрировано не было.

Слуга народа Верховная Рада декларации НАПК
Сейчас вы просматриваете новость «Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
13:58
В Украине появился новый праздник – в июне Видео
13:55
Гордон оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры
13:53
Пора в кино: назвали дату открытия кинотеатров в Украине
13:51
Расследование дела Гладковского завершено: в САП сделали заявление
13:34
Кабмин объявил даты запуска всех видов авиасообщения Видео
13:29
Минкульт выдвинул кандидатуру на пост языкового омбудсмена
13:22
"Идет жара": в Украине усилится потепление – синоптик Видео
12:47
Погода в Киеве завтра: синоптик предупредила о погодных "ударах" Видео
12:41
В Минобразования задержали чиновника-коррупционера: названа сумма взятки
12:35
Фильм Защитники отобрали за долги
12:31
Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко и Гонтаревой
12:03
Гороскоп на июнь 2020: кому для успеха нужен экстремальный риск Видео
11:50
Польша наносит удар по Газпрому: монополисту грозит многомиллионный штраф из-за Северного потока-2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять