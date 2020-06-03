Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен

Депутат выиграл уже третий приз / rada.gov.ua

Бывший прокурор военной прокуратуры Украины, народный депутат от фракции Слуга народа Максим Павлюк в 2019 году выиграл в лотерею компании М.С.Л 900 тысяч гривен.

Об этом говорится в его декларации о доходах за прошлый год, опубликованной на официальном сайте Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе также указано, что в 2019 году Павлюк получил 277 756 гривен зарплаты в военной прокуратуре, 162 056 гривен зарплаты народного депутата, выплаты на оплату обучения от партии Слуга народа в размере 32 555 гривен, а также 56 гривен бонусов от ПриватБанка.

Среди денежных активов Павлюка значатся 7,9 миллионов гривен наличных средств и 107 425 грн в ПриватБанке.

Примечательно, Павлюку удавалось выигрывать призы и раньше – в предыдущую декларациюо доходах он внес 322 тысячи гривен в качестве "приза", а в 2018 году он указал 160 тысяч гривен как "приз". Являются ли такие призы выигрышем в каких-либо лотереях, депутат не указал.

Напомним, в 2017 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко также выиграл в лотерею сумму 571 045 грн. Документы о выигрышах депутата проверяло НАБУ, так как в УНЛ уверяли, что в течение того времени подобных выигрышей зарегистрировано не было.