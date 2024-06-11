Дерибан в армии и уничтожение целей на миллиарды: россияне в истерике из-за потерь

На днях ВСУ удалось поразить дронами вероятнее всего сразу два новейших самолета российских ВКС СУ-57 в 600 километрах от линии фронта в Астраханской области РФ. После нанесения удара волна возмущения среди оккупационных войск поднялась не из-за вывода из строя дорогих "птичек", а из-за хищений в российской армии.
Военкор Кашеварова в Telegram потребовала привлечения к ответственности всех, кто оставляет на произвол судьбы дорогие цели и разворовывает вверенное имущество в тылу.
Именно поэтому, по ее словам, ВСУ удалось "дронами за копейки" попасть по самолетам стоимостью 4,5 миллиардов рублей. Кроме незащищенных аэродромов в РФ есть большие проблемы с перевозкой техники, которую еще и сами оккупанты перепродают.
"Идет техника по железной дороге - неприкрытая, стоит в прифронтовых районах, ее все видят, охраны нет. Привозим РЭБ, дроны - вы это перепродаете", - говорится в сообщении.
Подобная ситуация среди оккупационных войск царит по всей линии фронта. Военные РФ бросают посреди поля боя личное оружие, танки и дорогую технику. Поэтому Россия ежедневно фактически на пустом месте теряет миллионы.
"Мы на Запорожье, Херсон и ЛНР отправили помощи на десятки миллионов различным подразделениям, всем миром собирали для пацанов. А потом я узнаю, и мои коллеги, что вот там продавали дроны, вот здесь профукали дорогой РЭБ", - рассказала Кашеварова.
Поражение ВСУ российского СУ-57 в ВСУ
8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции сначала сообщили о поражении одного современного российского истребителя Су-57.
Впоследствии в ГУР заявили, что пораженных истребителей Су-57 могло быть два. При этом в ведомстве лишь констатировали сам факт поражения, однако не рассказали ни о средствах поражения, ни о том, чья это операция. Однако поражение российского Су-57 стало первым случаем в истории.
Потери самолетов страны-агрессора РФ
Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 армии страны-агрессора РФ разбился в горах в глубинке - в Северной Осетии. Члены экипажа не выжили.
Накануне украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок", где поразили бомбардировщик Ту-22М3.
Недавно украинские военные смогли провернуть уникальную операцию и сбить российский самолет А-50.
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