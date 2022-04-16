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Экс-глава МИД назвал два фактора, из-за которых Кремль обречен проиграть в войне

16 апреля 2022, 17:05

Также известный украинский дипломат Владимир Огрызко предупредил, что в сложившейся ситуации Российская Федерации способна на самые жуткие поступки.

Огрызко
Владимир Огрызко / УНИАН

Победа Украины в войне либо поражение России зависит как минимум от двух факторов. Об этом в эфире Радио НВ заявил бывший украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Оружие уже поступает. И поступает то, которое нам реально нужно. Пусть и с опозданием, но все-таки оно есть. Также мы имеем, хоть и не полные, но очень болезненные для России экономические санкции Запада, они будут продлены. Это два фактора, которые говорят о том, что шансов одержать победу у РФ нет. [...] Россия сама себя уничтожила. И этот процесс сейчас пойдет с ускорением", – сказал дипломат.

В то же время Огрызко отметил, что определенную часть захваченных территорий оккупанты все еще могут удерживать некоторое время и совершать на них зверства.

"Они уже пугали нас ядерной угрозой, ядерными ударами и применением других видов средств массового поражения", ‒ подытожил Огрызко.

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Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что у россиян в крови захват чужих территорий, убийства и изнасилования людей – это показывает их нынешняя реакция на зверства российских оккупантов в Украине.

При этом, по мнению Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

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Автор: Егор Бунин
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