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"Есть реальные проблемы": Зеленский определил области, где трудно с ПВО

Руслана Заклинская
25 ноября 2023, 16:49
О дефиците ПВО Украина уже сообщила странам-партнерам, которые имеют соответствующие системы и мощности производства.
'Есть реальные проблемы': Зеленский определил области, где трудно с ПВО
Президент назвал области, где с ПВО "очень сложно" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Наиболее сложная ситуация с противовоздушной обороной в Украине возникла у пограничных с Российской Федерацией и Беларусью областях. Также проблемы с ПВО есть на прифронтовых и оккупированных территориях. Об этом Президент Украины сообщил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"Понятно, что в Киеве есть дефицит по ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется различное оружие, которое долетает. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С-300, артиллерии и т.д. То есть пограничные области с Россией, с Беларусью или области, которые частично временно оккупированы - Запорожье, Херсон, Днепр. Донецкое направление-очень сложно", - сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией с противовоздушной обороной в городах, где используется широкий спектр оружия, долетающего до этих территорий. В частности, он рассказал о проблемах с ПВО в прифронтовых городах, где используются различные типы оружия, включая С-300, артиллерию и другие.

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Зеленский отметил, что проблемы с противовоздушной обороной также наблюдаются в Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Он подчеркнул, что Украина передала информацию об этом дефиците государствам-партнерам, которые имеют или могут предоставить соответствующие системы обороны.

Ситуация с ПВО в Украине

Напомним, 25 ноября состоялась рекордная атака дронами по Украине. Воздушные силы Украины успешно ликвидировали 71 ударный беспилотник "Shahed-131/136" из 75. Большинство из них уничтожили в Киевской области.

Также, по итогам "Рамштайна", Запад планирует увеличить поставки систем противовоздушной обороны для Украины. США создадут международную коалицию для помощи Украине.

Ранее Главред сообщал, что Германия передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Мартин Егер подчеркнул, что ФРГ продолжает активно вносить важный вклад в укрепление защиты украинских энергосистем. Эти системы ПВО поставят до конца 2023 года для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от атак оккупантов зимой.

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война в Украине ПВО Владимир Зеленский война России и Украины
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