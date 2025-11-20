"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

Кая Каллас подчеркнула, что в этой войне "есть один агрессор и одна жертва".

Кратко:

ЕС не участвовал в разработке "мирного плана"

План обсудят 20 ноября главы МИД стран ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что для того, чтобы это соглашение работало, нужно, чтобы его поддержали и украинцы, и европейцы. Об этом пишет Newsweek.

Открывая встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас заявила, что Европа всегда поддерживала долгосрочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия по его достижению.

"Конечно, для того, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, это совершенно очевидно", - заявила она.

Каллас также подчеркнула, что в этой войне "есть один агрессор и одна жертва", и пока нет никаких признаков уступок со стороны России.

"Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безоговорочное прекращение огня уже некоторое время назад, но этой ночью мы снова видим бомбардировки мирных жителей", - добавила она.

Отвечая на вопрос, участвовал ли ЕС в разработке США, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

Она также сообщила, что план обсудят сегодня главы МИД стран ЕС.

Мирный план США по Украине: мнение эксперта

Это уже не первый вариант "мирного плана", исходящий из США, и далеко не первая попытка российско-американского тандема предложить Украине фактически выгодные для Москвы условия завершения войны. К сожалению, Вашингтон снова наступает на те же грабли в переговорах с Россией, пишет политолог Владимир Фесенко. В Белом доме по-прежнему считают, что уступки Кремлю приблизят мир, хотя на деле это приведёт к прямо противоположному результату.

"Мирный план" США по завершению войны - новости по теме

Как сообщалось ранее, администрация Белого дома подготовила новый "мирный план" по войне России и Украины, предусматривающий многочисленные уступки со стороны Киева. Эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений Дэниел ДеПетрис поставил под сомнение документ.

Ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон. По его мнению, для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьёзными и реалистичными идеями".

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

