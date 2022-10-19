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Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

19 октября 2022, 17:24

Ранее благодаря усилиям Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили 17 автомобилей.

Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник / пресс-служба Favbet

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной автомобиль-внедорожник для выполнения боевых задач на передовой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда, речь идет о Nissan X-Trail. Авто уже поступило в распоряжение батальона, который противостоит российским оккупантам на востоке Украины.

Ранее благодаря усилиям Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили 17 автомобилей, подготовленных для работы на передовой.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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