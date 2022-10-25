Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ/ пресслужба

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Грузовик MAN уже поступил в распоряжение украинских военных.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более двадцати единиц транспорта, преимущественно внедорожников.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.