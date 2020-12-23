Фукс рассказал о тайном распоряжении Кернеса на случай его смерти

Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите / УНИАН

В среду, 23 декабря, в Харькове прощаются с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер от осложнений коронавируса. Бизнесмен и друг политика Павел Фукс рассказал о последних словах Кернеса перед смертью.

Фукс заявил, что в последние дни перед смертью Кернес понимал, что умирает, передает Страна. По его словам, Кернес дал ему некое распоряжение.

"Не могу рассказать, это слишком личное. По работе он общался только с Игорем Тереховым (ныне - секретарь горсовета и и.о. мэра, - ред.), - рассказал бизнесмен.

Фукс также опроверг информацию о том, что в сентябре Кернес был в коме.

"Чистое враньё. Он был в сознании, у него в горле была кислородная трубка, поэтому голос изменился, но он общался, говорил по телефону только со мной и с Тереховым", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, Кернес очень рефлексировал по поводу своей внешности, поэтому не было ни одного фото или видео с ним.

Фукс также подтвердил версию, что Кернес мог подхватить коронавирус от домработницы.

"Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски. Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала", - рассказал он.

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