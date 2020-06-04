Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых

Детали происшествия правоохранители не разглашают.
В Кагарлыке Киевской области, после громкого инцидента с изнасилованием девушки в городском полицейском участке, на фигурантов уголовного дела пожаловались еще трое местных жителей.
Как говорится в сюжете ТСН, информацию озвучил и. о. директора ГБР Александр Соколов.
В правоохранительные органы обратились еще три жителя Кагарлыка, которых допрашивали подозреваемые в изнасиловании, избиении, пытках Сергей Сулима и Николай Кузив.
"Назначены экспертизы, поскольку выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", - говорит Соколов.
До завершения досудебного расследования детали показаний в интересах следствия обнародованы не будут.
"Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты", - добавил Соколов.
Новые показания жертв Госбюро расследований приобщит к делу.
Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.
Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.
Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.