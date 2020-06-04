УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых

4 июня 2020, 20:42

Детали происшествия правоохранители не разглашают.

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме
Появились новые пострадавшие от действий полицейских в Кагарлыке / hromadske.ua

В Кагарлыке Киевской области, после громкого инцидента с изнасилованием девушки в городском полицейском участке, на фигурантов уголовного дела пожаловались еще трое местных жителей.

Как говорится в сюжете ТСН, информацию озвучил и. о. директора ГБР Александр Соколов.

В правоохранительные органы обратились еще три жителя Кагарлыка, которых допрашивали подозреваемые в изнасиловании, избиении, пытках Сергей Сулима и Николай Кузив.

"Назначены экспертизы, поскольку выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", - говорит Соколов.

До завершения досудебного расследования детали показаний в интересах следствия обнародованы не будут.

"Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты", - добавил Соколов.

Новые показания жертв Госбюро расследований приобщит к делу.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

Кагарлык Сергей Сулима новости Украины изнасилование жертвы
Сейчас вы просматриваете новость «Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:10
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото
21:04
Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок Видео
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
20:42
Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
20:01
Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира
20:01
Бунт в Штатах показал, что большая американская революция неизбежна мнение
19:45
Наказание за беспечность: врач объяснила, почему Киев снова уйдет в карантин
19:36
В Госпогранслужбе рассказали, нужно ли прибывшим из-за границы отправляться на самоизоляцию
19:15
Учел нарушение карантина: Зеленский снова посетил кафе под Хмельницким
18:59
Дистанционное образование в Украине – что ждет родителей и детей Видео
18:46
Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ: список
18:44
Need For Speed в Одессе: 12-летний ребенок на угнанном BMW пытался скрыться от полиции – видео Видео
18:30
Названо строгое наказание за нарушение новых ПДД владельцами евроблях
18:14
Киевское метро выложило список станций, что закрывают на вход Видео
18:02
Полно оружия: полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал - видео Видео
17:59
Угроза остается: в НАН оценили риски роста заболеваемости COVID-19 Видео
17:49
Участник Х-Фактора накинулся на Джамалу и alyona alyona за неподдержку бунта в США Видео
17:44
Кандидат на должность министра образования оскандалился научным плагиатом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять