Изнасилование в полиции Караглыка: появились три новые жертвы подозреваемых

Появились новые пострадавшие от действий полицейских в Кагарлыке / hromadske.ua

В Кагарлыке Киевской области, после громкого инцидента с изнасилованием девушки в городском полицейском участке, на фигурантов уголовного дела пожаловались еще трое местных жителей.

Как говорится в сюжете ТСН, информацию озвучил и. о. директора ГБР Александр Соколов.

В правоохранительные органы обратились еще три жителя Кагарлыка, которых допрашивали подозреваемые в изнасиловании, избиении, пытках Сергей Сулима и Николай Кузив.

"Назначены экспертизы, поскольку выявлены дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей", - говорит Соколов.

До завершения досудебного расследования детали показаний в интересах следствия обнародованы не будут.

"Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты", - добавил Соколов.

Новые показания жертв Госбюро расследований приобщит к делу.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.