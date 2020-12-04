"Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ

Лариса Ницой / УНИАН

Писательница Лариса Ницой начала новый этап борьбы за украинский язык в повседневной жизни.

На своей странице в социальной сети Facebook украинская она пожаловалась на русскоговорящих военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины.

Ницой пишет, что на всех блокпостах (кроме одного) во время ее поездки рядом с зоной боевых действий на Донбассе украинские бойцы и офицеры разговаривали с ней на русском языке.

"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: Здраствуйте. Куда едем? Это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен. Как мне реагировать на это "здравствуйте" на блокпостах? Какого черта на украинских блокпостах делают московиты? Ну вот что это за хрень такая?", ‒ написала она.

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