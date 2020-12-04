"Какого черта на блокпостах московиты": Ницой обрушилась с критикой на бойцов ВСУ

Борьба Ларисы Ницой за украинский язык вышла на новый уровень.
Писательница Лариса Ницой начала новый этап борьбы за украинский язык в повседневной жизни.
На своей странице в социальной сети Facebook украинская она пожаловалась на русскоговорящих военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины.
Ницой пишет, что на всех блокпостах (кроме одного) во время ее поездки рядом с зоной боевых действий на Донбассе украинские бойцы и офицеры разговаривали с ней на русском языке.
"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: Здраствуйте. Куда едем? Это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен. Как мне реагировать на это "здравствуйте" на блокпостах? Какого черта на украинских блокпостах делают московиты? Ну вот что это за хрень такая?", ‒ написала она.
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Лариса Ницой скандалы - что было ранее:
- Писательница рассказала о конфликте, который у нее произошел с детским тренером-женщиной на одной из заправок на трассе Львов-Киев из-за русского языка. Ницой обвинила тренера в том, что та "зросійщує" детей.
- До того Ницой утверждала - в том, что к украинскому языку регулярно проявляют неуважение и пренебрежительное отношение, виноваты сами украинцы. Потому как они якобы крайне терпимы и толерантны к высказываниям и действиям против украинского языка.
- В декабре 2016-го Ницой, рассчитываясь за покупки на кассе в одном из киевских магазинов бытовой химии, несколько раз попросила кассиршу перейти на украинский язык, но та отказалась это делать. После этого писательница швырнула монеты из сдачи ей в лицо.