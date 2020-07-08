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Школьники Киева с сентября будут учиться дома: Кличко рассказал, сколько это продлится

В школах столицы уже идет подготовка к дистанционному обучению.

8 июля 2020, 14:11
Кличко
Кличко не подтвердил, что учебный год в школах начнется с 1 сентября / УНИАН

Киевские школы с сентября полностью перейдут на удаленное обучение. Такая форма обучения будет действовать до тех пор, пока не закончится карантин.

Об этом рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко 8 июля в ходе своего брифинга.

По его словам, данное решение принято согласно рекомендациям Кабмина. Департамент образования Киевской городской государственной администрации уже проводит консультации с учебными заведениями, которым поручили разработать специальную форму удаленного обучения для школьников.Читайте такжеДистанционное обучение в школах Украины: эксперт назвала главные минусы

"Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - сказал Кличко.

Также мэр столицы добавил, что власти Киева делают все возможное, чтобы учебные заведения открылись с 1 сентября в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

Напомним, в последнее время шли активные дискуссии о возможном переводе школьного учебного процесса на удаленный формат в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Тем временем главный санврач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что учебный год в школах должен начаться с 1 сентября. Каким будет формат обучения – стационарным, дистанционным или смешанным – власти еще обсуждают.

новости Киева Карантин в Киеве школы Виталий Кличко
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