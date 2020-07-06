Карантин разрушает семьи: психолог назвала группы риска

Психолог рассказала о разводах после карантина / Stmegi

Карантин внес свои коррективы в жизнь простых украинцев. Из-за надоедливого "сидения дома", в четырех стенах, пары столкнулись с проблемой массовых разводов.

Как рассказала Секретным материалам доктор психологических наук Оксана Зинько, в группе риска находится очень много семей.

За время карантина резко возросло количество заявлений о разводах, а количество звонков на горячую линию по противодействию домашнему насилию общественной организации "Ла Страда" увеличилось на 40%

"К сожалению, в группе риска очень много семей. В первую очередь, это семьи, в которых есть маленькие дети. Это те семьи, в которых есть дети до трех лет или в браке они около трех лет. Эти семьи переживают первый нормативный кризис в своей жизни ", - сказала эксперт.

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Также номинанты на разрыв - родители подростков и родители, у которых дети уже "вылетели из гнезда".

"Каждый кризис следует воспринимать как возможность усовершенствовать в первую очередь себя - это ваше зеркало, которые дают вам возможность познать себя и увидеть себя со стороны", - посоветовала психолог.

Ранее гештальт-терапевт, руководитель психологического центра ALTERA Ольга Королик сообщила, что во время карантина в Украине из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса очень увеличивается риск домашнего насилия.

Напомним, в Украине из-за коронавируса карантин ввели с 12 марта до 3 апреля. Позже карантин продлили. Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский говорил, что в нашей стране карантин может спровоцировать много разводов.