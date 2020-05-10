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На Львовщине перенесли послабление карантина - новая дата

10 мая 2020, 22:03

Власть Львовской ОГА решили на четыре дня отсрочить послабление карантинных ограничений.

Карантин, Киев
Во Львовской области карантин ослабят с 15 мая / УНИАН

Карантин в Украине - сегодня власти Львовской области решили чуть перенести дату послабления карантинных ограничений.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 10 мая в связи с ростом числа заболевших COVID-19, постановила начать послабление на 4 дня позже, чем планировалось, с 15 мая, пишет ZAXID.NET. В то же время, в самом Львове карантин частично ослабят с 11 мая.

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"Те все смягчения, которые должны были происходить с 11 мая, будут происходить с 15 мая. Такое решение мы приняли с учетом увеличения количества больных", – сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Как сказал заместитель городского головы по развитию Андрей Москаленко, во Львове с 11 мая заработают:

  • летние площадки ресторанов,
  • продовольственные магазины (кроме одежды и обуви),
  • книжные магазины.

Они будут работать по специальным протоколам, которые разработали в мэрии.

"Решение, которое было принято городской комиссией о частичном ослаблении карантина, завтра вступает в силу. Речь идет о летних площадках, о парках, открытых музеях. Исключениями являются салоны красоты, парикмахерские и магазины с одеждой и обувью – по ним мы будем принимать решение утром 12 мая", – объяснил Москаленко.

В ОГА не исключают вероятности продления карантина и после 15 мая, если ситуация с количеством больных продолжит стремительно ухудшаться.

"Если мы будем терять людей ежедневно и будем иметь 50-60 положительных тестов ежедневно, то думаю, что правильно будет на несколько дней откладывать", – сказал заместитель председателя ЛОГА Иван Собко.

Как писал Главред, ранее мэр Львова Андрей Садовый пожаловался на повышенную температуру и по совету медиков сдал анализ на коронавирус, после чего сразу самоизолировался.

Также отметим, недавно Андрей Садовый выразил поддержку своему коллеге — мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, в отношении которого из-за решения об ослаблении карантина возбудили уголовное дело.

новости Львова карантин коронавирус
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