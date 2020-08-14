В МИД Украины пояснили отказ Ирана платить компенсацию за самолет МАУ

В МИД пояснили слова Ирана об отказе платить компенсацию / Reuters

Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что заявление не является официальной позицией иранского правительства.

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства", – сообщил Енин.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

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"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", – сказал Енин

Также он добавил, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.