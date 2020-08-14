В МИД Украины пояснили отказ Ирана платить компенсацию за самолет МАУ

В ведомстве сослались на ошибку перевода.
Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что заявление не является официальной позицией иранского правительства.
"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства", – сообщил Енин.
Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.
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"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", – сказал Енин
Также он добавил, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.
Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.
Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.