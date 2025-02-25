Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 25 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 25 февраля / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, МВД Украины, Главред, 22 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Российские Ту-95 МС запустили ракеты по Украине: что известно

Утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

По данным на 06:03 в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты находились в воздушном пространстве Полтавщины. Жителей города Пирятин призвали пройти в укрытие.

видео дня

РФ атаковала дронами две области: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки в Киевской области травму получила женщина, частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с Зеленским", передает FoxNews.

Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия по поводу окончания войны - Reuters

Между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном существуют существенные разногласия в подходе к завершению войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, а Макрон сказал, что было очевидно, что Россия "является агрессором".

Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

По мнению Рубио, "мы должны посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян", передает Breitbart News.

Без военной помощи США Украина долго не протянет: WSJ назвал сроки

Без военной американской помощи у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против армии РФ в нынешнем темпе до лета. Как передает The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил ряд западных чиновников.

После этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

В понедельник, 24 февраля, Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по "критически важным ресурсам". Это произошло как раз в тот момент, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к подписанию соглашения с Киевом о правах на природные ресурсы.

Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам, с которыми встретился в Киеве во время визита Европейской комиссии, приуроченного к третьей годовщине полномасштабного вторжения России, пишет Politico.

"Часов Яр разрушается": в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в Часовом Яру противник атакует как в лоб, так и использует малые пехотные группы.

"Часов Яр разрушается, но уничтожается много вражеской пехоты, много солдат РФ кладут за непонятные цели свою жизнь, а наши ребята отражают их атаки, штурмы, которые происходят ежедневно. Оккупанты атакуют как в лоб, так и используют малые пехотные группы. Также противник пытается применять механизированную технику", - отметил Полухин в эфире телеканала Эспрессо.

Российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины с надеждой на быструю победу. Однако, это привело к большому геополитическому поражению для России. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Путин начал войну против Украины, надеясь на молниеносную победу, которая бы укрепила позиции России как "лидера многополярного мира". Но его план не оправдался. Вместо того, чтобы закрепить влияние России на международной арене, эта война стала крупным поражением, изменившим геополитический ландшафт.

Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. Об этом сообщает The Telegraph.

Утверждается, что истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США могут вывести свои силы с европейского континента.

"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

В Украине ближайшей ночью все еще прогнозируются морозы. Однако в течение недели ожидается потепление. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Зима завершает свои дела, раскладывает бумаги по папкам, пакует чемоданы, набирает в термос кофе, потому что дорога далека...", - отметила синоптик.

Трамп может пытаться "торговать Украиной": Свитан раскрыл неожиданные планы США

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, будет ли Трамп пытаться "торговать Украиной", и есть ли у Украины опция "не продаться", а устоять и диктовать свою повестку дня, отстаивать свои собственные интересы.

"По меньшей мере у Украины нет опции продаться. Ведь посмотрите, Стамбульский меморандум - это сдача наших территорий, суверенитета и неприкосновенности. Посягательство на все это - это статья 110 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрено пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Покажите мне этого, извините за выражение, придурка, который захочет неприкосновенность Украины отдать под чьи-то мирные мысли. Ему же сидеть тогда! Где бы он ни был, его найдут наши правоохранители и посадят. Не думаю, что у кого-то возникнет мысль попробовать сделать что-то подобное", - отметил Свитан.

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на Украину

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего в воздух было более 200 целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил 213 беспилотников с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Также Украина была атакована семью крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

41% основного бюджета страны-агрессора России предназначены на расходы для войны против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передают Новости.Live.

"Сейчас даже официально 41% основного бюджета Российской Федерации... почему говорю основной - потому что есть еще фонды. Этот бюджет - это бюджет войны. Это бюджет министерства обороны Российской Федерации. Это страшные цифры на самом деле", - подчеркнул он.

Все благодаря Байдену: Украина будет получать оружие от США до 2026 года

Украина может ощутить нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки будут продолжаться до 2026 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

Погода в Украине в первые дни марта будет удивлять. Несмотря на то, что зимой было мало снегопадов, они ожидаются в самом начале весны. Об этом сообщает Ventusky.

Уже утром 1 марта снег ожидается в некоторых районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером будет снежить в центре и на востоке.

4 страны выступают против передачи Украине активов РФ: в Politico назвали причины

Ряд стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов страны-агрессора России.

Об этом сообщает Politico. В издании отмечают, что страны Европы могут арестовать активы РФ из-за того, что они остаются в стороне переговоров США и России. Таким образом они могут попытаться обеспечить себе возможность принять участие в этих переговорах.

Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины

Украина и США близки к подписанию соглашения, согласно которому Вашингтон получит долю доходов от украинских природных ресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже на этой или следующей неделе для подписания соглашения о природных ресурсах.

Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия получит контроль над Украиной ее следующей целью станет Польша.

Буданов отметил, что Россия считает себя империей, а не федерацией. Российская Федерация, по мнению разведчика, имеет целью восстановление империи, подобной Советскому Союзу, но со странами Варшавского договора в составе.

Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

В Украине в начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла.

Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос. Об этом рассказали в "Украинском клубе аграрного бизнеса"(УКАБ).

УКАБ представил ежемесячный мониторинг цен на продукты питания. В нем отмечается, какая динамика изменений в ценах на ряд продуктов.

ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюанса

Украина не может уничтожить российские заводы по изготовлению ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом лично заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Видео уже разлетелось в Сети.

Он назвал несколько факторов, по которым Украина не может уничтожить эти заводы.

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет все козыри для переговоров и завершения войны в Украине. Но у ЕС есть свое "секретное оружие" - замороженные российские активы на 200 миллиардов евро, которые могут изменить ход переговоров и стать серьезным рычагом давления на Москву. Об этом пишет Politico.

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что нам предлагают пойти на компромисс, но на какой именно никто не говорит.

"Разговоры о компромиссах очень раздражают, особенно людей на фронте. Если нам говорят, что надо идти на компромиссы, а мы не хотим этого, то кто-то слышал, что именно предлагает США в лице Трампа? Какие компромиссы? Кроме того, что это должно быть тяжелое соглашение. И те разговоры, что мы должны вернуть огромный долг в пять раз больше, чем мы платили. Тогда надо поставить вопрос, кто нам вернет деньги за то оружие, которое мы передали РФ, за ядерное оружие, которое мы передали РФ. То есть мы отдали его бесплатно?", - отметил Гетьман в эфире телеканала Эспрессо.

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

Несмотря на три года полномасштабной войны, Украина все еще имеет шанс на победу. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.

По его мнению, этот период можно охарактеризовать двумя ключевыми понятиями: военная экономика и инновации. Он отметил, что Россия смогла наладить свое военное производство, однако Украина также активно развивает собственные технологии, в частности в сфере беспилотников дальнего радиуса действия и ракетного вооружения.

Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник Байдена

Новый президент США Дональд Трамп считает своим другом российского диктатора Владимира Путина, который развязал кровавую войну против Украины. Трамп не заслуживает быть президентом США. Об этом заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

"Ситуация может резко измениться": в DeepState назвали новую цель России на фронте

Российские войска продвинулись на Покровском направлении и оккупировали село Запорожье в Донецкой области. Однако общая оборонительная инициатива в этом районе остается за Силами обороны Украины, сообщают аналитики DeepState.

Выше нормы температура и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

Погода вУкраине в марте будет умеренно теплой и с небольшим количеством осадков. Погодные условия традиционно могут быть переменчивыми.

Ожидается преобладание области высокого атмосферного давления. Возможен определенный дефицит осадков. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Перемирие не будет долговременным": в ВР дали неутешительный прогноз

В 2025 году война в Украине не завершится, но возможно временное перемирие. Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Видео уже разлетелось в Сети.

В то же время он убежден, что это перемирие долго не продлится.

В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

Сегодня, 25 февраля, Кабинет Министров принял решение о продлении срока действия отсрочек для забронированных работников до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram, опубликовав видео с заседания правительства.

"До 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников", - сказал он.

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

С июля 2024 года, около 150 тыс. военнослужащих потеряла российская армия на Покровском направлении. Такой информацией поделился военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

На этом участке фронта ситуацию удалось стабилизировать. Даже сами российские источники признают, что ВСУ успешно контратакуют и держат оборону.

"Для понимания, 150 тысяч - это численность Западного военного округа армии РФ. То есть потери колоссальные. И это только на одном Покровском направлении. Ежесуточные потери российских оккупантов здесь составляют до 500 военнослужащих. Это и безвозвратные, и санитарные потери. Соответственно, ежемесячные потери - около 15 тысяч", - сказал Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Погода в Украине 26 февраля будет морозной. В некоторых областях ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшей ночью температура воздуха на востоке опустится до -15 градусов. Осадки в этот день маловероятны.

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

Великобритания договаривается о встрече группы европейских лидеров в Лондоне для дальнейших переговоров по войне в Украине после "недели челночной дипломатии" между Парижем, Вашингтоном и Киевом.

По информации собеседников издания Bloomberg, встреча может состояться уже в воскресенье и станет продолжением саммитов в Париже, созванных на прошлой неделе президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но пока планы не утверждены окончательно. Не исключено, что дату встречи могут перенести, или, как альтернативный вариант, обсуждение состоится в онлайн-формате.

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии: Шмыгаль назвал точные суммы повышений

С 1 марта 2025 года в Украине состоится ежегодная индексация пенсий. Выплаты для более 10 миллионов пенсионеров вырастут на 11,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram по итогам заседания Кабмина.

Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых: СМИ раскрыли первые детали

Киев достиг договоренностей с Вашингтоном по соглашению о добыче полезных ископаемых, которое, по ожиданиям украинских чиновников, будет способствовать укреплению отношений с администрацией Трампа и откроет путь к долгосрочной безопасности поддержки со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

Украинцы, которые находятся за рубежом, смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев, пишет "Европейская правда".

По его словам, в странах с наибольшим количеством украинцев создаются Unity Hub - специализированные центры, которые помогут в будущем привлекать граждан, находящихся за рубежом, к рынку труда в Украине.

Трамп разбудил Европу, 3 европейские страны помогут остановить войну - Свитан

Американский президент Дональд Трамп разбудил Европу и дал ей возможность показать себя.

Для Европы страна-агрессор Россия - не проблема, однако важно, чтобы европейские страны консолидировались и начали заботиться о собственной обороноспособности. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

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