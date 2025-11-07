Укр
"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

Виталий Кирсанов
7 ноября 2025, 15:55
Сергей Собянин использует собственный админресурс, чтобы способствовать войне России против Украины.
СБУ сообщила Собянину о подозрении
СБУ сообщила Собянину о подозрении / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/SBUkr

Кратко:

  • Собянину заочно сообщено о подозрении по статье о пособничестве в ведении агрессивной войны
  • Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности

Мэру Москвы Сергею Собянину заочно сообщено о подозрении, так как он "мобилизовал" на войну против Украины почти 90 тыс. москвичей. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 7 ноября.

Следствие установило, что Собянин использует собственный админресурс, чтобы способствовать войне России против Украины. А для организации мобилизационной работы и другого содействия вооружённым формированиям россиян он возглавил профильную группу в составе координационного совета при правительстве РФ.

видео дня

Так, только через московские "пункты отбора на военную службу по контракту" было завербовано более 70 тыс. жителей российской столицы.

Кроме того, Собянин регулярно привлекает технику и работников из подконтрольных ему коммунальных предприятий для обустройства военных объектов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"Речь прежде всего идёт о строительстве фортификационных сооружений и укрепрайонов в фронтовых районах Донецкой и Луганской областей", – уточнили в СБУ.

На основании собранных доказательств Собянину заочно сообщено о подозрении по статье о пособничестве в ведении агрессивной войны, совершённом группой лиц (ч.5 ст.27, ч.1 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины).

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", – резюмировали в спецслужбе.

Кому СБУ еще сообщила о подозрении

28 октября стало известно о том, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому певцу Филиппу Киркорову, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину.

Российскому рэперу Тимати, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, СБУ заочно сообщила о подозрении.

Российский певец Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) заочно получил подозрение за публичную поддержку и пропаганду войны России против Украины.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

