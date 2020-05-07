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Кабмин уволил Монахову с поста языкового омбудсмена

7 мая 2020, 13:36

Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка (омбудсмена).

Монахова
Монахова / Eadaily

Украинский Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка (омбудсмена).

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая 2020 года.

Монахову 27 ноября 2019 года Кабинета министров Украины назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка.

До назначения она трудилась заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (город Николаев).

Однако, 24 апреля 2020 года стало известно, что Монахова подала в отставку. Она утверждала, что по причине бездействия Кабмина в вопросе финансирования ей не удалось создать работающий секретариат языкового омбудсмена.

Кабмин Татьяна Монахова новости Украины
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