У метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв

У метро Минская прогремел взрыв / kyiv.depo.ua

Во вторник, 21 июля, в Киеве у метро "Минская" прогремел взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о том, что заминированы два автокиоска по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы", - уточнил мэр.

По его словам, всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели."Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиоскамы, обезвредили", - сказал Кличко.

Информации о пострадавших нет.

Читайте такжеВзрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро ШулявскаяНапомним, ранее в Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, в результате которого ранения ног получил мужчина.

"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро Шулявская в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции", - говорится в сообщении столичной подземки в Facebook.