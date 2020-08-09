Кого будут пускать через админграницу с Крымом: главные основания

Украина временно закрыла КПВВ с Крымом / dpsu.gov.ua

В представительстве президента Украины в Крыму разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ на административной границе с аннексированным Крымом.

Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях, говорится в сообщении представительства в Facebook.

Основания для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

При этом после пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.