Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

Мария Николишин
31 октября 2025, 20:34
736
В Укрэнерго отметили, что время и объем отключений света может меняться.
Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света
Отключение света 1 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Завтра в некоторых регионах Украины будут действовать графики отключения света
  • Объемы отключений будут составлять 0,5 очереди
  • Их вводят из-за ударов РФ по энергетике

В субботу, 1 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

видео дня

Известно, что графики почасовых отключений света будут действовать с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00. Объемы будут составлять 0,5 очереди.

В то же время, графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут вводиться с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что бить по энергетике приграничных областей Украины России проще: близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру.

По его словам, Россия поставила себе цель выбить энергетику в приграничных и прифронтовых регионах: в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и в части Донецкой областей, которая осталась не оккупированной.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

В то же время, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что жители Киева могут днями сидеть без света.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:57Мир
Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

20:34Украина
Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Последние новости

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

21:28

Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знака зодиака разбогатеют уже в ноябре: денег у них будет много

21:21

Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощемВидео

21:13

Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
20:59

Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

20:57

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:55

Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

20:52

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Реклама
20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

Реклама
18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Реклама
14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять