Новый трюк Путина: эксперт назвал главную цель Кремля по Донбассу

Политолог раскрыл планы Кремля по Донбассу / Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал о том, чего будет добиваться Кремль по Донбассу.

В интервью Апострофу он напомнил, что российская власть провалилась с планом создания Новороссии и военной агрессией на Донбассе.

Он предупредил, что Россия не оставила намерений вмешаться в дела Украины с помощью ситуации на Донбассе.

"Там хотят втолкнуть раковую опухоль "лугандонии" в политическое и правовое тело Украины с целью разложения всей страны", - сказал политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что Кремль стремиться в рамках Минского процесса легализовать структуры ОРДЛО, а также политиков-боевиков из "ЛДНР", при этом оставить на оккупированной территории два российских военных корпуса и спецслужбы.

"То есть эти люди могут заседать в Раде, эти два корпуса могут передвигаться по территории Украины. Я бы сравнил это исторически. Это тот же трюк, который в свое время пытался Сталин проделать с Аденауэром незадолго до своей смерти в 1952 году. У Сталина была в Германии своя "лугандония", - сказал Пионтковский.

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Напомним, ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Киеве, Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН.