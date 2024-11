Операция на Курщине продолжается: украинские воины продвинулись в районе Суджи - ISW

О чем говорится в материале:

Украинские войска и российская армия немного продвинулись на северо-запад от Суджи на фоне продолжения боевых действий в Курской области.

Согласно отчету Института изучения войны(ISW) от 2 ноября, геолокационные данные, опубликованные 2 ноября, свидетельствуют о незначительном продвижении Сил обороны Украины в лесистой местности к северу от Погребков (к северо-западу от Суджи). В свою очередь, российские войска немного продвинулись на юг по улице Новоселовка в другой части Погребков.

Российские "военкоры" и представители Минобороны РФ заявляют, что российские войска атаковали на юго-восток от Кореневого, в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и Новоивановки, а также на юго-восток от Суджи в районе Плехового.

Позже Минобороны РФ сообщило, что украинские силы контратаковали возле Новоивановки и к северу от Суджи, в районе Камышевки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.