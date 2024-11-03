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Операция на Курщине продолжается: украинские воины продвинулись в районе Суджи - ISW

Даяна Швец
3 ноября 2024, 09:57
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Агрессоры из РФ продолжают использовать изнурительные пехотные атаки для продвижения в этом районе.
Операция на Курщине продолжается: украинские воины продвинулись в районе Суджи - ISW
В ISW поделились успехами ВСУ на Курщине / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

О чем говорится в материале:

  • Украинцы продвинулись в лесистой местности к северу от Погребков
  • Российские войска продолжают контратаковать
  • Погодные условия играют на руку россиянам - они активно применяют технику

Украинские войска и российская армия немного продвинулись на северо-запад от Суджи на фоне продолжения боевых действий в Курской области.

Согласно отчету Института изучения войны(ISW) от 2 ноября, геолокационные данные, опубликованные 2 ноября, свидетельствуют о незначительном продвижении Сил обороны Украины в лесистой местности к северу от Погребков (к северо-западу от Суджи). В свою очередь, российские войска немного продвинулись на юг по улице Новоселовка в другой части Погребков.

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Российские "военкоры" и представители Минобороны РФ заявляют, что российские войска атаковали на юго-восток от Кореневого, в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и Новоивановки, а также на юго-восток от Суджи в районе Плехового.

Позже Минобороны РФ сообщило, что украинские силы контратаковали возле Новоивановки и к северу от Суджи, в районе Камышевки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

ISW отмечает, что ни украинские источники, ни российские "военкоры" не сообщали о сухопутных атаках западнее главного выступа Курской области в Глушковском районе 2 ноября.

Представитель оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Вадим Мысник заявил 2 ноября, что российские силы сосредоточили в Курской области значительное количество личного состава и техники, но отметил, что они продолжают использовать изнурительные пехотные атаки для продвижения в этом районе.

По словам украинского офицера, благоприятные погодные условия позволяют россиянам активно применять технику в Курской области, и российские войска осуществляют пехотные атаки каждые 10-15 минут в некоторых зонах главного украинского выступления в регионе.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция Украины - что известно

Как писал Главред ранее, ВСУ очертили ситуацию на Курском направлении. Российский враг в определенной степени снизил свою активность, однако определенное "затишье" можно связать с перегруппировкой войск.

Ранее в ISW рассказали детали, где россияне продвинулись вперед на Курщине. Агрессоры совершили две механизированные контратаки, что позволило им незначительно продвинуться в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Кроме этого, украинские десантники озвучили сумасшедшие потери РФ за время Курской операции. Не обошлось и без пленных и потерь в технике.

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