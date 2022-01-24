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Останки ребенка утопили в озере: в Кривом Роге приемные родители убили 6-летнюю дочь и сожгли тело

24 января 2022, 16:59

Правоохранителям удалось установить, что тело девочки сожгли приемные родители.

убийство
Убийство Амины Менго / скриншот

В Кривом Роге случилось страшное убийство маленькой 6-летней Амины Менго. У ребенка была редка болезнь и она имела рост 98 см.

Суд наконец вынес приговор по резонансному делу относительно смерти Амины. Как оказалось, ее приемных родителей суд признал виновными в издевательстве над телом умершей и введении следствия в заблуждение.

Детали трагедии

3 июня 2017 года родители образцового дома семейного типа, где воспитывалось пятеро приемных детей, Юрий и Татьяна Кудрявцева заявили об исчезновении их приемной дочери 6-летней Амины Менго. Девочка якобы скрылась по дороге на железнодорожный вокзал, когда попросилась в туалет. К поиску пропавшей Амины присоединились более 500 человек. Волонтеры прочесали территорию вокзала и близлежащих территорий, но девочку никто не видел.

Позже по камерам наблюдения вокзала правоохранители обнаружили, что ребенка в автомобиле не было и на камерах наблюдения по городу, зафиксировавшему автомобиль, тоже.

Как выяснилось позже, во время поисков девочка уже была мертвой.

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Останки ребенка утопили

Правоохранителям удалось установить, что тело девочки сожгли приемные родители, а останки тела утопили в водоеме. В совершенном в тот же день, когда продолжались поиски ребенка, признался Юрий Кудрявцев, его жена Татьяна до последнего отрицала.

Полиция установила, что 6-летняя Амина Менго скончалась сразу после дня защиты детей. Из до этого образцового детского дома семейного типа приемные родители вывезли тело Амины до Николаевской области, чтобы там сжечь подальше от человеческих глаз. Всех остальных детей заранее отправили в гости к родственникам. Затем сожженное тельце привезли назад и сбросили на дно озера. Оно в пяти минутах ходьбы от дома, где Амина жила с новой семьей. Сожженные остатки утопили с помощью шлакоблока.

Экспертиза ДНК показала, что останки тела, которое правоохранители достали из водоема, принадлежат пропавшей Амине.

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Было установлено совпадение генотипов биологического вещества с зубной щеткой. Вероятность совпадения – почти сто процентов.

21 июля приемным родителям было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над местом захоронения или над телом умершего), и по статьям Уголовного кодекса 383 и 384 (заведомо ложное сообщение о преступлении.

Почему умер ребенок

На суде стала известна причина смерти девочки. По словам родителей, она скончалась, приняв гормональный препарат. Прокуратура во время суда заявила, что истинную причину смерти ребенка установить невозможно.

Семья ребенка

В семье Кудрявцевых воспитывались пятеро приемных детей. Их дом семейного типа считался образцово-показательным в Кривом Роге. Амину взяли в дом вместе с братиком Тимуром.

Родная мать детей уехала в ОАЭ, где приняла мусульманство и вышла замуж. Возвращаться в Украину она не хотела. Детьми некоторое время заботилась бабушка Элла Менго, но из-за проблем с ногами согласилась отдать Амину и Тимура в семью Кудрявцевых.

В образцовом детском доме семейного типа Кудрявцевых, кроме приемных детей, было трое собственных. Пока длился суд, Кудрявцевы продолжали заниматься детьми. После их осуждения судьбу детей будут решать компетентные органы.

Как наказали приемных родителей

Суд приговорил Юрия и Татьяну Кудрявцевых к 9 лет ограничения свободы.

Кроме того, в качестве моральной компенсации бабушка получит миллион гривен от Кудрявцевых.

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