УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО

7 февраля 2021, 09:30
Прослушать новость
Остановить

Решение правильное с точки зрения справедливости, но подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что их не видим.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов считает, что теперь мяч на стороне противника / УНИАН

Блокирование телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK было правильным решением, поскольку они являлись площадкой для информационной войны России, однако с точки зрения закона нужно было действовать иначе.

Такое мнение высказал волонтер и блогер Юрий Касьянов в комментарии Главреду.

"У нас не развито законодательство в этой сфере, как в России или США. Иначе у нас бы не вводились сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывались бы конкретные продюсеры, журналисты. И это не считалось бы ущемлением свободы слова. Ведь арестовывались бы они за то, что проводят сепаратистскую и коллаборационистскую политику на своих каналах, высказываются против Украины – страны, в которой живут", - отметил Касьянов.

Он уточнил, что применять санкции нужно не к каналам, а к конкретным людям – собственникам, руководителям, а также приглашенным гостям, которые позволяют себе в эфире оправдывать агрессивную политику соседа и высказываться за развал Украины.

"Но это не касается водителей, телеоператоров и прочих работников этих каналов – они ни в чем не виноваты, им можно предъявить разве что нравственные претензии", - считает волонтер.

Касьянов не исключает, что решение СНБО относительно трех телеканалов вполне может быть вскоре оспорено в суде. Кроме того, зарубежные партнеры Украины заявляют, что такое решение сомнительно. Они задаются вопросом, как можно приостановить работу СМИ или субъекта хозяйствования без открытия конкретного уголовного дела за финансовые махинации, сепаратизм и т.д.

"То есть подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что этих уголовных дел не видим. И хотя я поддерживаю решение власти об отключении телеканалов Медведчука, все-таки это был пас – теперь мяч на стороне противника. Мы не ведем игру – мы лишь отбиваем атаки России, в том числе информационные. Так что, с одной стороны, это решение правильное с точки зрения справедливости, но с другой стороны - с точки зрения законности - нужно действовать иначе", - считает Касьянов.

Читайте также"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
  • В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

санкции ZIK NewsOne Юрий Касьянов 112 Украина новости Украины Тарас Козак
Сейчас вы просматриваете новость «Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 УкраинаВ Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIKЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK За кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг
Следующий материал

Последние новости

10:15
Отвлекали от смартофна: в Москве школьнику в театре лазером выжгли сетчатку глаза
09:46
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
09:30
Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО Видео
09:29
Кулеба объяснил позицию США в отношении российского газопровода Северный поток-2 Видео
08:46
Украину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода Видео
Реклама
08:25
Инфекционист заявил, что коронавирус в Украине отступил и самое страшное уже позади Видео
08:20
Кто толкнул Зеленского на обострение с Путиным мнение
07:46
Как справиться с давлением при минимуме лекарств - ответ ученых Видео
07:31
Кулеба заявил, что Путин отомстит за блокирование телеканалов своего кума Видео
07:14
Как поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкция
06:56
Почему отключение каналов Медведчука не поможет Украине мнение
06:24
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
06:15
Политик сделал заявление о подготовке Запада к нападению России Видео
06:01
Одному знаку Зодиака грозит предательство и обман на крупную сумму – астролог
05:27
Был бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского Видео
04:54
Почему употребление фруктов может быть опасным для тела - ответ медиков Видео
04:23
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду и тренды: фото Фото
03:48
Вопреки санкциям США в Дании стартовала достройка Северного потока-2 Видео
03:02
Северный поток-2 прикажет долго жить по инициативе Германии - Bloomberg Видео
02:11
Эксперт пояснил, почему украинцам не грозят европейские зарплаты Видео
Реклама
00:55
Кравчук рассказал, как его и Украину ужасно оболгали на телеканале ZIK Видео
00:19
Ученые рассказали, как связана сладкая пища и аппетит
06 февраля, суббота
23:57
В российской колонии скончался украинец, которого заразили СПИДом
23:47
Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Видео
23:20
"Черпали из могил ведрами": в Мукачево кладбище ушло под воду Видео
23:16
Спутница владельца 112 Украина и NewsOne попала в Миротворец Видео
23:05
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021: как прошел кастинг Видео
22:35
Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья Видео
22:26
В МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
21:57
Кулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме
21:19
Германия выделила оппозиционерам Беларуси кругленькую сумму Видео
20:46
Летний отдых-2021: в Кабмине озвучили три варианта развития событий Видео
20:22
В МИД объяснили, почему Байден не готов к переговорам с Зеленским Видео
20:08
Врач рассказал, стоит ли повышать иммунитет для защиты от коронавируса Видео
19:35
Оккупанты Крыма назвали стоимость опреснения воды и сроки
19:35
Под Марьинкой прогремел взрыв, погибли украинские военные
19:20
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
18:57
"Взрывы гремят, гибнут люди": Лукашенко пригрозил "войнушкой"
18:39
Задержан рэпер Слава КПСС: причина и главные подробности Видео
18:29
В МИД высказались о перспективах безвиза между Украиной и США
Реклама
17:43
Нападение России на Мариуполь и Херсон: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Видео
16:54
Эксперт объяснил, как Зеленский отберет у Порошенко часть электората Видео
16:02
Дело рейса МН17: в Нидерландах решили, будут ли привлекать к ответственности Украину Видео
15:50
Нардеп объяснил законность указа Зеленского по "каналам Медведчука" на примере Трампа и RT Видео
15:24
Наследство Романа Виктюка: СМИ рассказали, кто получит элитное жилье режиссера Видео
15:07
В Китае разрешили повсеместное применение вакцины Sіnovac, которую ждет Украина Видео
15:02
В Новой Москве вспыхнула девятиэтажка: погибли дети, много пострадавших Видео
14:33
В Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука" Видео
14:31
Ниже -20 и сильный снег: синоптик предупредил, какие области Украины засыплет Видео
14:12
Из-за крупной аварии на железной дороге УЗ изменила маршруты движения поездов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять