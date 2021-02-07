Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО

Решение правильное с точки зрения справедливости, но подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что их не видим.
Блокирование телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK было правильным решением, поскольку они являлись площадкой для информационной войны России, однако с точки зрения закона нужно было действовать иначе.
Такое мнение высказал волонтер и блогер Юрий Касьянов в комментарии Главреду.
"У нас не развито законодательство в этой сфере, как в России или США. Иначе у нас бы не вводились сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывались бы конкретные продюсеры, журналисты. И это не считалось бы ущемлением свободы слова. Ведь арестовывались бы они за то, что проводят сепаратистскую и коллаборационистскую политику на своих каналах, высказываются против Украины – страны, в которой живут", - отметил Касьянов.
Он уточнил, что применять санкции нужно не к каналам, а к конкретным людям – собственникам, руководителям, а также приглашенным гостям, которые позволяют себе в эфире оправдывать агрессивную политику соседа и высказываться за развал Украины.
"Но это не касается водителей, телеоператоров и прочих работников этих каналов – они ни в чем не виноваты, им можно предъявить разве что нравственные претензии", - считает волонтер.
Касьянов не исключает, что решение СНБО относительно трех телеканалов вполне может быть вскоре оспорено в суде. Кроме того, зарубежные партнеры Украины заявляют, что такое решение сомнительно. Они задаются вопросом, как можно приостановить работу СМИ или субъекта хозяйствования без открытия конкретного уголовного дела за финансовые махинации, сепаратизм и т.д.
"То есть подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что этих уголовных дел не видим. И хотя я поддерживаю решение власти об отключении телеканалов Медведчука, все-таки это был пас – теперь мяч на стороне противника. Мы не ведем игру – мы лишь отбиваем атаки России, в том числе информационные. Так что, с одной стороны, это решение правильное с точки зрения справедливости, но с другой стороны - с точки зрения законности - нужно действовать иначе", - считает Касьянов.
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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.