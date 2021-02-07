Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО

Юрий Касьянов считает, что теперь мяч на стороне противника / УНИАН

Блокирование телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK было правильным решением, поскольку они являлись площадкой для информационной войны России, однако с точки зрения закона нужно было действовать иначе.

Такое мнение высказал волонтер и блогер Юрий Касьянов в комментарии Главреду.

"У нас не развито законодательство в этой сфере, как в России или США. Иначе у нас бы не вводились сомнительные, с точки зрения закона, санкции против телеканалов, а арестовывались бы конкретные продюсеры, журналисты. И это не считалось бы ущемлением свободы слова. Ведь арестовывались бы они за то, что проводят сепаратистскую и коллаборационистскую политику на своих каналах, высказываются против Украины – страны, в которой живут", - отметил Касьянов.

Он уточнил, что применять санкции нужно не к каналам, а к конкретным людям – собственникам, руководителям, а также приглашенным гостям, которые позволяют себе в эфире оправдывать агрессивную политику соседа и высказываться за развал Украины.

"Но это не касается водителей, телеоператоров и прочих работников этих каналов – они ни в чем не виноваты, им можно предъявить разве что нравственные претензии", - считает волонтер.

Касьянов не исключает, что решение СНБО относительно трех телеканалов вполне может быть вскоре оспорено в суде. Кроме того, зарубежные партнеры Украины заявляют, что такое решение сомнительно. Они задаются вопросом, как можно приостановить работу СМИ или субъекта хозяйствования без открытия конкретного уголовного дела за финансовые махинации, сепаратизм и т.д.

"То есть подобные шаги власти должны подтверждаться уголовными делами, а мы пока что этих уголовных дел не видим. И хотя я поддерживаю решение власти об отключении телеканалов Медведчука, все-таки это был пас – теперь мяч на стороне противника. Мы не ведем игру – мы лишь отбиваем атаки России, в том числе информационные. Так что, с одной стороны, это решение правильное с точки зрения справедливости, но с другой стороны - с точки зрения законности - нужно действовать иначе", - считает Касьянов.

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