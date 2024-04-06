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"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в Запорожье

Руслана Заклинская
6 апреля 2024, 00:36
Украинские журналисты попали под повторный обстрел россиян, когда работали на месте происшествия, рассказал Игорь Клименко.
'Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги': трое журналистов ранены в Запорожье
На Запорожье в результате обстрела ранены три журналистки / Коллаж: Главред, фото: Игорь Клименко, скриншот из видео

В пятницу, 5 апреля, оккупанты атаковали Запорожье и Харьков. В результате российских атак есть погибшие, более 20 человек пострадали, среди них журналисты, которые прибыли на место обстрела. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня оккупанты атаковали Запорожье и Харьков. Днем, когда на улицах было много людей, много детей. По Харькову российские военные, по предварительной информации, ударили управляемыми авиабомбами, по Запорожью - ракетами", - рассказал министр.

По его словам, двое журналистов украинских медиа пострадали в Запорожье. Они попали под повторный обстрел, когда работали на месте происшествия.

видео дня

"Враг цинично наносит повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты. Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти пострадавших", - отметил Клименко.

Пострадавшие журналисты

Во время второго обстрела Запорожья журналистка ТСН Кира Овес получила ранения. Это произошло, когда медийщики снимали последствия предыдущего удара.

"Я вам не передам словами, как это было, потому что ты слышишь свист, ты слышишь грохот, и оно просто где-то взрывается. Мы сразу побежали с места, там оказали мне первую помощь полицейские, впоследствии мы узнали, уже прямо там на месте, что ранения получила моя коллега. Она сейчас в больнице, врачи ничего не говорят о ее состоянии. Знаю, что она на операции, пока вот так", - рассказала журналистка.

  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Національна поліція України
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Національна поліція України
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Національна поліція України
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Національна поліція України
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Ігор Клименко
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Ігор Клименко
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Ігор Клименко
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Національна поліція України
  • Обстріл Запоріжжя та Харкова
    Обстріл Запоріжжя та Харкова Фото: Ігор Клименко

Что касается других пострадавших, Кира отметила, что некоторые люди получили незначительные ранения и не нуждаются в госпитализации.

"Тех, что я видела в больнице, которые рядом со мной сидели - они плюс-минус в таком же состоянии, как я. Кто-то отказывается от больничных... У всех перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги, лица. Вот у меня тоже теперь два шва и выбритый висок, но вообще очень мне повезло", - добавила Кира Овес.

Также во время обстрела в Запорожье ранена в ногу собственный корреспондент Укринформа Ольга Звонарева. Женщина находилась в операционной.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Российские обстрелы Харькова и Запорожья - детали

Напомним, в пятницу, 5 апреля, в россияне обстреляли Запорожье. Местные услышали громкий звук взрыва после обеда, а позже еще несколько взрывов. Во время этой атаки ранен корреспондент ТСН.

Также в пятницу, 5 апреля атаковали Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город атаковали управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщал Главред, Россия намеренно осуществляет обстрелы двумя волнами, пытаясь нанести вред людям. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстрелы сначала направлены на гражданскую инфраструктуру, а затем на место прибытия спасателей и полиции.

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