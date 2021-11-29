Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку

В полицию обратились неравнодушные соседи.
Под Киевом в Борисполе 26-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 21-летней девушки.
Как сообщает патрульная полиция Киевской области, к ним в понедельник, 29 ноября, в 15:00 обратились неравнодушные соседи, которые сообщили, что на улице Авиаторов в квартире слышат крики умоляющей о помощи женщины.
На место происшествия прибыли патрульные, однако дверь в квартиру была закрыта.
Неизвестный сначала отказывался впускать в дом копов, однако впоследствии открыл дверь.
В квартире находился 26-летний мужчина и 21-летняя девушка, которая сообщила об изнасиловании.
На место происшествия вызвали следователей. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
- В Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимации
- Под Днепром преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девочку
- Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у маленького брата
Автор: Мария Тупик