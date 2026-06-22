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Половина крупного города на востоке в "серой зоне": в DeepState раскрыли детали

Алексей Тесля
22 июня 2026, 20:05
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За последние сутки враг увеличил на 7,4 кв. км зону проникновения в районе Константиновки.
Война в Украине затянется
Раскрыты детали боев на фронте / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ВС Украины

Главное:

  • Враг продвинулся на фронте в Сумской области
  • Половина города Константиновка находится в "серой зоне"

Российские оккупанты продвинулись на фронте в Сумской области, захватив за последние сутки 3,45 кв. км украинской территории между селами Рясное и Грабовское.

Об этом свидетельствуют карты OSINT-проекта DeepState, опубликованные в понедельник, 22 июня

видео дня

Отмечается, что при этом район проникновения (серая зона) на этом направлении сократился на 2,27 кв. км.

Согласно картам, теперь бои ведутся на восточных окраинах села Рясное, но само село под контролем Сил обороны.

Бои за Константиновку

Кроме того, DeepState за последние сутки увеличил на 7,4 кв. км зону проникновения в районе Константиновки Донецкой области - теперь в нем находится половина города, в частности вся его южная часть.

Однако площадь постоянного вражеского контроля в районе Константиновки не увеличилась – враг, как и раньше, не контролирует её жилые кварталы.

Аналитики добавляют, что на других направлениях фронта без изменений.

Константиновка инфографика
/ Инфографика: Главред

Новые изменения на фронте: что показали данные разведки

Американские разведывательные структуры отмечают определённые сдвиги в развитии ситуации на поле боя. По их оценкам, украинские силы на отдельных направлениях сохраняют инициативу и продолжают постепенно улучшать свои позиции.

Об этом заявил член Комитета Палаты представителей США по разведке Джим Хаймс. По его словам, анализ разведданных свидетельствует о том, что на некоторых участках линии соприкосновения российским войскам в ближайшей перспективе, вероятно, придётся сосредоточиться на удержании занятых рубежей и усилении обороны.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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