После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

Ключевые факты:
- Зеленский объявил, кто будет представлять Украину на переговорах с США
- Президент подтвердил отставку главы Офиса Андрея Ермака
Президент Владимир Зеленский во время обращения 28 ноября сообщил, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Соединенными Штатами. После объявления об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, глава государства очертил новый формат делегации.
По словам Зеленского, в состав войдут начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь СНБО Рустем Умеров и представители Главного управления разведки.
"И когда у нас всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", - подчеркнул президент.
В том же обращении Зеленский подтвердил, что Андрей Ермак подает в отставку.
Отставка Ермака - последние новости
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление на отставку.
Зеленский заявил, что уже завтра, 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента. На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.
Также в пятницу, 28 ноября, НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщала Украинская правда с места правительственного квартала. Именно там и продолжались обыски.
Отмечается, что следственные действия проводили около 10 сотрудников, но официальных комментариев пока что нет.
Еще из важного:
- Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров
- "Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану
- РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана
О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред