После изменений в ОП: Зеленский раскрыл состав новой украинской делегации в США

По словам президента, уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.

Зеленский рассказал об обновленном составе делегации Украины

Ключевые факты:

Зеленский объявил, кто будет представлять Украину на переговорах с США

Президент подтвердил отставку главы Офиса Андрея Ермака

Президент Владимир Зеленский во время обращения 28 ноября сообщил, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Соединенными Штатами. После объявления об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, глава государства очертил новый формат делегации.

По словам Зеленского, в состав войдут начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел, секретарь СНБО Рустем Умеров и представители Главного управления разведки.

"И когда у нас всех есть такой внешний вызов - война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной", - подчеркнул президент.

В том же обращении Зеленский подтвердил, что Андрей Ермак подает в отставку.

Отставка Ермака - последние новости

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление на отставку.

Зеленский заявил, что уже завтра, 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента. На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.

Также в пятницу, 28 ноября, НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщала Украинская правда с места правительственного квартала. Именно там и продолжались обыски.

Отмечается, что следственные действия проводили около 10 сотрудников, но официальных комментариев пока что нет.

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

