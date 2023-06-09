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Последствия подрыва ГЭС для нас будут страшные, а для россиян катастрофические – Данилов

Алёна Воронина
9 июня 2023, 08:47 обновлено 9 июня, 08:53
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Приказ взорвать ГЭС мог отдать только Путин. Это преступление сравнивается с применением тактического ядерного оружия, и этот вопрос должен рассмотреть МУС.
Алексей Данилов, подрыв Каховской ГЭС, Владимир Путин
Для россиян последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофические, наглосил Данилов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram, сайт Кремля

Для Украины последствия подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции будут страшные, но для россиян они будут катастрофические.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинскому Радио. Он отметил, что приказ о подрыве дамбы ГЭС мог отдать только российский диктатор Владимир Путин.

Данилов подчеркнул, что такое преступление российских оккупантов сравнивается применением тактического ядерного оружия, и этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд.

"Такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры. И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравниваемый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды всё это прописали, и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что уничтожение дамбы подпадает именно под эти преступления, поэтому такое указание мог отдать только российский диктатор Путин. Данилов отметил, что в стране-агрессоре России сейчас единоличный тоталитарный режим, и за всё происходящее отвечает непосредственная нынешний глава Кремля.

"Поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за всё это будут отвечать. И те люди в Кремле, которые давали указание взрывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители", – подчеркнул секретарь СНБО.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, как Зеленский посетил зону бедствия на Херсонщине:

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