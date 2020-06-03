Как отправлять ребенка в садик во время карантина - правила Минздрава

Названы главные правила посещения детсикх садиков / УНИАН

Карантин в Украине - на радость родителям, в нашей стране с 1 июня вновь заработали детские садики. Но мам и пап призвали пояснить своим чадам новые правила о том, как нужно вести себя в дошкольных заведениях.

Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook.

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Прежде всего отмечается, что в детсадах должны соблюдают требования постановления главного санитарного врача страны от 21.05.2020 г. №25 "Об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" .

Основные правила посещения детского сада:

Приводя и забирая ребенка из детсада, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми.

и (не менее одного метра) с другими людьми. нельзя позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой.

позволять ребенку из дома и забирать игрушки из садика домой. В случае, если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, родителям не стоит вести его в садик.

(кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, родителям не стоит вести его в садик. используя антисептики для рук, стоит обращать внимание – с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок.

стоит обращать внимание – с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок. именно родители должны быть примером для ребенка в правилах соблюдения физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля.

Также подчеркивается важность обучать ребенка этим правилам. Родителям советуют делать это в игровой форме или используя разработанные дидактические материалы.

Карантин в Украине

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения противокоронавирусных мероприятий. В Киеве заработал городской общественный транспорт, в том числе и метрополитен.

Ранее Главред писал о том, что после открытия детских садов дети, которые будут находиться в них, будут пребывать под риском заражения коронавирусом, рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Чтобы обезопасить их, нужно принимать специальные меры.