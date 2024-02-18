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Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов

Юрий Берендий
18 февраля 2024, 02:50
Аналитик "Информационного сопротивления" отметил, что россияне будут пытаться создать "буферную" зону после оккупации Авдеевки.
Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов
Россияне могут готовить масштабное наступление на новом направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

После захвата Авдеевки российские оккупационные войска могут быть переброшены на другие направления фронта, в частности для наступления на Покровск, Купянск, Лиман, Угледар и Часов Яр. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В ближайшее время россияне могут попытаться создать "буфер безопасности" для самого города. То есть будут пытаться отбросить наши силы от Авдеевки на такое расстояние, которое может им казаться более-менее безопасным, примерно на 3-5 км", - отметил он.

Коваленко указывает на то, что оккупанты могут создать "буферную зону" по линии Водяное-Северное-Ласточкино-Степное. Также возможен вариант подобных действий по линии Северное-Тоненькое-Горловка-Семеновка-Бердичи.

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Кроме того, аналитик делает вывод о том, что россияне могут начать передислокацию подразделений с Авдеевского направления на другие участки фронта для успешного продвижения вглубь территории Донецкой и Харьковской областей.

"Это могут быть направления возле самой Авдеевки, потому что она не является "входными воротами" в Покровск, например. Россияне наоборот, переориентируются на совсем другие направления плацдарма. Это может быть Купянск, Лиман, район Бахмута, Часов Яр. Купянск и Часов Яр являются основными в их планах по наступательным действиям в дальнейшем. Они могут возобновить активность на юге, в направлении Угледара, где они уже давно накапливают ресурс. Также это может быть Запорожская область, район Вербово-Роботино", - сообщил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на Авдеевском направлении

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли значительные потери ключевой ударной группировке противника в Авдеевке.

Украинские диверсионные группы продолжают активные операции против оккупантов в Авдеевке даже после отвода Вооруженных Сил Украины на резервные позиции, сообщили партизаны движения "АТЕШ".

Как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведывательные данные, во время попыток захвата Авдеевки, российские силы понесли значительные потери в тяжелой технике и личном составе. В общем, им пришлось потерять более 400 единиц техники.

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война в Украине Ситуация в Авдеевке
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