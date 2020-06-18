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Работал на "Л/ДНР": в Одессе СБУ задержала украинца, призывавшего к созданию республики

18 июня 2020, 03:22

Украинец призывал поддержать террористов на Донбассе.

Задержанный хотел создать псевдореспублику в Одессе / СБУ

В Одессе сотрудники спецслужбы задержали гражданина Украины, который установил коммуникацию с террористами "Л/ДНР" и агитировал в городе за создание так называемой Одесской народной республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что гражданин по заданию боевиков "Л/ДНР" занимался агитацией в социальных сетях, призывая жителей Одессы поддержать российско-террористические войска на Донбассе и создание в городе "ОНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы", – отмечают в спецслужбе.

У него дома был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были найдены материалы, свидетельствующие о совершении преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Подчеркивается, что одесситу уже сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее СБУ задержала офицера Военно-морских сил Украины, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

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