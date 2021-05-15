Разделась догола: в Славянске женщина открыла "пляжный сезон" прямо на улице

Полицейские остановили голую женщину, разгуливавшую по улицам Славянска / УНИАН

В Славянске Донецкой области на улице заметили полностью обнаженную женщину, которая направлялась по своим делам, не обращая внимания на прохожих.

На опубликованном в Telegram ролике можно заметить, что у дамы в руках находится кофта, которую она по каким-то причинам решила не надевать.

Обратим внимание, что видео с голой женщиной сняли местные жители сразу с нескольких ракурсов.

В то же время необычный променад "нудистки" был досрочно завершен полицейскими, которые призвали женщину к порядку и заставили одеться.

"Местная дама, не выдержав погоды, психанула и разделась догола, открыв летний сезон. Закрыли пляжный показ сотрудники полиции, аккуратно набросив на женщину куртец", - говорится в подписи к видео.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними:

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