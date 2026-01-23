РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

Кратко:
- Россия может готовить массированный удар по Украине
- Атака может произойти уже этой ночью
- Наблюдается активность врага на различных аэродромах
Страна-агрессор Россия, вероятно, хочет нанести ракетный удар по Украине в ночь с 23 на 24 января. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире NTA.
По его словам, этой ночью есть все признаки того, что удар возможен. Россияне проводят активные передислокации.
"В течение 24 или 48 часов может быть нанесен удар. Я еще раз говорю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул он.
Костенко об угрозе обстрела - видео:
В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время продолжается активная коммуникация вражеской стратегической авиации с помощью аппаратуры телекодовой связи.
Также отмечена активность на аэродромах "Энгельс", "Оленья", "Белая" и пункте управления в Москве. Кроме того, есть ряд признаков, которые могут указывать на подготовку к осуществлению обстрела бомбардировщиками Ту-95мс, Ту-22м.
В частности, сообщается, что два Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" осуществляют передислокацию на аэродром "Дягилево"/"Оленья" после оснащения крылатыми ракетами.
"Пока трудно сказать, связано ли это с вероятным боевым вылетом сегодня ночью или нет. Продолжаем наблюдать", - говорится в сообщении.
Удары РФ по энергетике
Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ сказал, что страна-агрессор Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины.
По его словам, удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 22 января страна-террорист Россия снова осуществила атаку на Украину, запустив ударные беспилотники. Под ударом оказался, в частности, Кривой Рог.
В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Кроме того, ночью и утром 20 января РФ масштабно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.
О персоне: Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.
