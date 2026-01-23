Укр
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

Мария Николишин
23 января 2026, 21:19
843
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Угроза обстрела / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Россия может готовить массированный удар по Украине
  • Атака может произойти уже этой ночью
  • Наблюдается активность врага на различных аэродромах

Страна-агрессор Россия, вероятно, хочет нанести ракетный удар по Украине в ночь с 23 на 24 января. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире NTA.

По его словам, этой ночью есть все признаки того, что удар возможен. Россияне проводят активные передислокации.

"В течение 24 или 48 часов может быть нанесен удар. Я еще раз говорю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул он.

Костенко об угрозе обстрела - видео:

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время продолжается активная коммуникация вражеской стратегической авиации с помощью аппаратуры телекодовой связи.

Также отмечена активность на аэродромах "Энгельс", "Оленья", "Белая" и пункте управления в Москве. Кроме того, есть ряд признаков, которые могут указывать на подготовку к осуществлению обстрела бомбардировщиками Ту-95мс, Ту-22м.

В частности, сообщается, что два Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" осуществляют передислокацию на аэродром "Дягилево"/"Оленья" после оснащения крылатыми ракетами.

"Пока трудно сказать, связано ли это с вероятным боевым вылетом сегодня ночью или нет. Продолжаем наблюдать", - говорится в сообщении.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ сказал, что страна-агрессор Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины.

По его словам, удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 22 января страна-террорист Россия снова осуществила атаку на Украину, запустив ударные беспилотники. Под ударом оказался, в частности, Кривой Рог.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, ночью и утром 20 января РФ масштабно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате удара пострадали несколько украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности.

Читайте также:

О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

