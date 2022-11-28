"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – Грабский

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что на фронте назревает перелом/ УНИАН, сайт Кремля

В России были не готовы к тому, что война против Украины будет развиваться именно таким образом. В стране-агрессоре не выдерживают давления санкций – из-за них падает российская экономика. К тому же мобилизация в армию РФ просто "вымывает" рабочие руки.

Поэтому в войне назревает переломный момент. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в комментарии "УНИАН".

Внутриполитические и экономические процессы, которые будут происходить внутри страны-агрессора, станут толчком к тому, что РФ не сможет дальше вести бои. Однако период возможного завершения войны эксперт не назвал.

"Я не могу сказать, что после Нового года, но мы увидим эту ситуацию", – отметил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Нато "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Он также подчеркнул, что России будет очень трудно, ведь она использует только устарелые виды вооружения и техники. Эксперт отметил, что страна-агрессор никакого нового вида оружия не создала сама, максимум – это модернизировала советские образцы вооружения.

"Россияне используют в основном советские запасы оружия, которые создавались еще со времен Второй мировой войны и находятся на базах хранения.. С начала было понятно, что Россия к такой войне, которую она получила на территории Украины, не готовилась", – говорит эксперт.

Он отметил, что в РФ отсутствует мощная база военно-промышленного комплекса, который в свое время был примитивно разграблен.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщает Офис президента, на нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

Ранее американский аналитик, политолог и историк Хэл Брэндс отмечал, что успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США, поэтому Соединенные Штаты пытаются склонить Украину к переговорам с Россией.

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