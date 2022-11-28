УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – Грабский

28 ноября 2022, 19:14

Страна-агрессор не предусмотрела много моментов в войне, поэтому может произойти перелом на фронте.

Российские военные, Сергей Грабский
Военный эксперт Сергей Грабский считает, что на фронте назревает перелом/ УНИАН, сайт Кремля

В России были не готовы к тому, что война против Украины будет развиваться именно таким образом. В стране-агрессоре не выдерживают давления санкций – из-за них падает российская экономика. К тому же мобилизация в армию РФ просто "вымывает" рабочие руки.

Поэтому в войне назревает переломный момент. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в комментарии "УНИАН".

Внутриполитические и экономические процессы, которые будут происходить внутри страны-агрессора, станут толчком к тому, что РФ не сможет дальше вести бои. Однако период возможного завершения войны эксперт не назвал.

"Я не могу сказать, что после Нового года, но мы увидим эту ситуацию", – отметил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Нато "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Он также подчеркнул, что России будет очень трудно, ведь она использует только устарелые виды вооружения и техники. Эксперт отметил, что страна-агрессор никакого нового вида оружия не создала сама, максимум – это модернизировала советские образцы вооружения.

"Россияне используют в основном советские запасы оружия, которые создавались еще со времен Второй мировой войны и находятся на базах хранения.. С начала было понятно, что Россия к такой войне, которую она получила на территории Украины, не готовилась", – говорит эксперт.

Он отметил, что в РФ отсутствует мощная база военно-промышленного комплекса, который в свое время был примитивно разграблен.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщает Офис президента, на нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

Ранее американский аналитик, политолог и историк Хэл Брэндс отмечал, что успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США, поэтому Соединенные Штаты пытаются склонить Украину к переговорам с Россией.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Сергей Грабский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризиса

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

Реклама
19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

18:52

"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – ПодолякВидео

18:38

Невестка Марченко показала внука-копию предателя Медведчука

18:36

Большой рейд по церквям МП: СБУ нашла пропаганду о том, что "Украины не существует"ФотоВидео

18:25

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

18:22

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 простых идей с отличным результатом

18:13

На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного АрмагеддонаВидео

17:52

Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратимаВидео

17:48

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

17:05

Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание СтавкиВидео

17:04

"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

17:01

Успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США – WPВидео

16:33

Вой на болотах и ракетный удар по Лавре: эксперт предрек реакцию России на запрет УПЦ МПВидео

16:10

Депутат "Единой России" во время заседания перепутал микрофон с микроскопомВидео

Реклама
16:05

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон показали, как греются обществом друг друга

15:47

"Такой фильм испохабили, клоуны": в сети высмеяли Иронию судьбы с Киркоровым и Бузовой

15:46

"Российский суп": Мила Куинс попала в скандал из-за борща

15:42

Продюсеры выбрали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда - СМИВидео

15:27

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК рассказали о серьезных проблемах в КиевеВидео

15:16

Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

15:07

Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине

15:03

"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении КрымаВидео

14:47

Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победыВидео

14:43

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцевВидео

14:42

Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

14:32

А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

14:12

Государство должно высказать позицию по Киево-Печерской Лавре, тянуть нельзя - экспертВидео

14:11

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

14:05

"Ни связи, ни воды": звезда "Крепостной" рассказала, как ее родители выживали в ЧерниговеВидео

13:45

Вел "сепаратные переговоры" с Западом и Китаем: СМИ выяснили, кому была выгодна смерть главы МИД Беларуси

13:34

Нацсовет и Центр противодействия дезинформации подписали Меморандум о сотрудничестве (фото)

13:22

"Быть не может": у Путина не верят, что оккупанты РФ способны убраться с Запорожской АЭС

13:20

"Пышные похороны могут устроить уже ему": Лукашенко боится ликвидации русскими - оппозиционерВидео

13:08

"Ура, российский паспорт": певица из Донецка обрадовалась получению гражданства РФВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

12:54

Лукашенко может погибнуть во время "случайного" ДТП - Жданов

12:44

"Зерновая сделка" сработала: Эрдоган заявил, что войну в Украине можно закончить переговорамиВидео

12:42

Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выборомВидео

12:29

Войска РФ по возможности пойдут на Киев, "собирателю земель" Путину нужна вся Украина – Кличко

12:25

Действуют во вред Украине: эксперт объяснил, почему запрет УПЦ МП нужен во время войныВидео

12:21

Игорь Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом после мартовского обстрела

12:04

"Заморозить войну и весной-летом начать снова": эксперты объяснили, зачем Кремлю блэкаут в Украине

11:52

Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

11:26

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять