РФ не остановится на Украине: Зеленский назвал страны, которые станут целями Кремля

Достижение успеха России в Украине станет предпосылкой для ее дальнейших агрессивных действий в Европе. Следующей целью врага могут стать страны Балтии и Балканы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время третьего саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Хорватии.
Зеленский подчеркнул, что Балканы и Европа хорошо помнят о событиях прошлого. По его словам, сопротивление Украины российской агрессии является важным фактором для сохранения стабильности в регионе.
"Если Россия достигнет своей цели, победит Украину, то, без сомнения, появятся новые, вроде московского, режимы. И московский режим будет в дальнейшем пытаться дестабилизировать Балтийский регион, Балканы. Мы должны сделать так, чтобы у России не стало сил продолжать эту агрессию, чтобы она не смогла больше угрожать другим странам", - отметил Зеленский.видео дня
Президент обратился к участникам саммита и призвал сделать все, чтобы уменьшить способность России дестабилизировать Европу и мир.
Заявления Зеленского на саммите в Хорватии - последние новости
Напомним, в среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Формула мира будет готова к зиме 2024 года, а возможность прекращения войны может появиться не позднее 2025 года.
Также Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом плана победы, которое может привести к геополитическому поражению Владимира Путина. Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО станет реальным шагом к миру.
Как сообщал Гларед, второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Новую дату проведения саммита обдумают после завершения тематических конференций, которые состоятся 30-31 октября.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
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