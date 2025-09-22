РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

Основные тезисы Лакийчука:
- Купянск нужен оккупантам, чтобы в дальнейшем подобраться ближе к Славянску и Краматорску
- Купянск рассматривается как генеральная подстраховка для наступления на Лиманское направление
Город Купянск в Харьковской области нужен российским оккупантам для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшего охвата с севера городов Славянск и Краматорск Донецкой области.
Это понятно с точки зрения количества концентрации сил, рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в интервью Главреду.
"С юга россияне движутся по Покровско-Краматорско-Константиновскому направлению. Это понятно с точки зрения количества концентрации сил. Также они пытаются нанести фланговый удар с Лиманского направления, чтобы срезать весь Северский выступ", - отметил он.
По словам эксперта, Купянск рассматривается как генеральная подстраховка для наступления на Лиманское направление.
"Если врагу удастся захватить Купянск, на Лиманском направлении он сможет осуществить быстрый маневр. В случае нехватки сил, преимущество будет создаваться за счет быстрой переброски подразделений с одного направления на другое", - добавил Лакийчук.
О персоне: Павел Лакийчук
Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
