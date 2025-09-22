РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

Российские оккупанты хотят захватить один населенный пункт, чтобы создать условия для захвата двух городов.

Основные тезисы Лакийчука:

Купянск нужен оккупантам, чтобы в дальнейшем подобраться ближе к Славянску и Краматорску

Купянск рассматривается как генеральная подстраховка для наступления на Лиманское направление

Город Купянск в Харьковской области нужен российским оккупантам для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшего охвата с севера городов Славянск и Краматорск Донецкой области.

Это понятно с точки зрения количества концентрации сил, рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в интервью Главреду.

"С юга россияне движутся по Покровско-Краматорско-Константиновскому направлению. Это понятно с точки зрения количества концентрации сил. Также они пытаются нанести фланговый удар с Лиманского направления, чтобы срезать весь Северский выступ", - отметил он.

По словам эксперта, Купянск рассматривается как генеральная подстраховка для наступления на Лиманское направление.

"Если врагу удастся захватить Купянск, на Лиманском направлении он сможет осуществить быстрый маневр. В случае нехватки сил, преимущество будет создаваться за счет быстрой переброски подразделений с одного направления на другое", - добавил Лакийчук.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение. Украинские военные сообщили о сложном положении оккупантов.

Также ранее сообщалось, что оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ. Россияне, которых бросили в штурм, призывают сограждан отказаться от подписания контракта в армию РФ.

Напомним, украинские военные продвинулись до 2,5 километра - Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны. Боевые действия на определенном направлении фронта продолжаются.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

