РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

ВСУ проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях, сообщил президент.

https://glavred.info/ukraine/rf-styanula-desyatki-tysyach-shturmovikov-zelenskiy-nazval-samye-opasnye-napravleniya-10693796.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал об опасных направлениях на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Главное:

Покровское направление самое серьезное, говорит президент

ВСУ проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях

На фронте самой серьезной остается ситуация на покровском направлении, где российская армия концентрирует силы до 100 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Покровское направление самое серьезное сегодня. Накопление, концентрация там есть до 100 тысяч, то что есть на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем", - сказал он во время брифинга. видео дня

/ Инфографика: Главред

Кроме того, ВСУ проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях, а также проводят поисковые действия на Купянском направлении.

На Сумском направлении продолжается вытеснение врага, подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на Запорожском изменений нет, однако там опасно, потому что россияне накапливают свои десантные силы, и эта группировка у них достаточно большая.

РФ стягивает новые силы на юге

Россия наращивает военное присутствие на Запорожском направлении, активно перебрасывая туда бронетехнику.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, только 13 августа было замечено более 15 тягачей, перевозящих БТР и БМП. Это свидетельствует о сосредоточении российских сил в ключевых районах боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что было остановлено продвижение противника на Покровском направлении. Сообщается, что в результате поисково-ударных действий были зачищены населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Напомним, ранее военный рассказал о боях за Покровск. Украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи.

Напомним, Главред писал, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред