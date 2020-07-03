"Кугут обычный": руфер Мустанг ответил на маты Кличко

Виталий Кличко и руфер Мустанг / УНИАН

Известный экстремал руфер Mustang Wanted (Григорий Кириленко) отреагировал на перепалку, которая у него произошла с мэром Киева Виталием Кличко.

Комментарий по поводу скандальной записи разговора с Кличко руфер оставил на своей странице в Facebook.

"Кличко – кугут обычный", - написал Кириленко в своем сообщении в соцсети.

Кроме того, в комментариях под своим сообщеним экстремал также иронически прокомментировал общение с Кличко.

"В общении с Веталем нужно выбирать слова. Нет гарантий, что это слово ему известно", - добавил Кириленко.

Ранее была опубликована запись разговора Кличко с руфером Мустангом.

При этом человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко нецензурно обругал Кириленко, вероятно за то, что он решил взобраться на Пешеходный мост.

Напомним, 20 августа 2015 года на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной Москвы был вывешен украинский флаг, а половина звезды, венчающей здание, была покрашена в синий цвет.

Ответственность за инцидент взял на себя украинский руфер Mustang Wanted.