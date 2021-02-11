"С 10 лет планировал, как будет насиловать дочь": в Одессе мужчину обвинили в насилии над всей семьей

В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании супруги и дочерей / Скриншот с od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали ранее судимого 48-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей жены и двух дочерей. По словам пострадавших, насилие длилось годами, но были перерывы.

Супруга и дочери подозреваемого были сильно запуганы, и о насилии копам сообщили посторонние люди, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Жена задержанного рассказала, что он с 10 лет планировал, как будет насиловать свою дочь, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube-канале Поліція Одещини.

"Он говорил, ты знаешь, я эту мысль вынашивал с 10 лет – я знал, что когда женюсь, у меня родиться дочь, я подожду, покуда она подрастет, и я первым ее буду насиловать", – поделилась женщина.

Правоохранители выяснили, что мужчина начал насиловать своих дочерей, когда они были в возрасте 13-ти и 16-ти лет.

Мужчина ранее был осужден за убийство и за грабеж.

Допрос жены и дочерей возможного насильника и сведения полиции – опубликовано видео