Серьезный бизнес: в Киеве накрыли клинику, продававшую младенцев за границу

В киевской клинике наладили схему по продаже детей за границу / Pixabay

В одной из клиник Киева наладили схему по торговле младенцами от суррогатных матерей за границу.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным следствия, преступную схему по торговле людьми организовали руководители клиники вместе с группой лиц, подбиравших женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Стоимость таковых услуг составляла около 50 тысяч долларов (из которых $15 тысяч уходили на организацию искусственного оплодотворения). Фиктивные браки оформляли за сумму от 1 до 1,5 тысяч долларов.

Следователи прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. Были изъяты документы, украинские паспорта, копии иностранных паспортов, доверенности на представление интересов, деньги, ноутбуки, смартфоны, черновые записи и флэш носители.

Расследование продолжается. По данным замминистра МВД Антона Геращенко, новорожденных младенцев продавали в Китайскую Народную Республику.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники полиции разоблачили врачей одной из частных клиник (в районе Воскресенка), торговавших человеческим органами и отправлявших их за границу.