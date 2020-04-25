Серьезный бизнес: в Киеве накрыли клинику, продававшую младенцев за границу

Правоохранители раскрыли целую преступную схему по продаже младенцев в одну из отдаленных от Украины стран.
В одной из клиник Киева наладили схему по торговле младенцами от суррогатных матерей за границу.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной прокуратуры.
По данным следствия, преступную схему по торговле людьми организовали руководители клиники вместе с группой лиц, подбиравших женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.
Стоимость таковых услуг составляла около 50 тысяч долларов (из которых $15 тысяч уходили на организацию искусственного оплодотворения). Фиктивные браки оформляли за сумму от 1 до 1,5 тысяч долларов.
Следователи прокуратуры вместе с полицейскими провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. Были изъяты документы, украинские паспорта, копии иностранных паспортов, доверенности на представление интересов, деньги, ноутбуки, смартфоны, черновые записи и флэш носители.
Расследование продолжается. По данным замминистра МВД Антона Геращенко, новорожденных младенцев продавали в Китайскую Народную Республику.
Напомним, ранее в Киеве сотрудники полиции разоблачили врачей одной из частных клиник (в районе Воскресенка), торговавших человеческим органами и отправлявших их за границу.