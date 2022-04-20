Шел на захват Одессы: мать моряка РФ рассказала о боевом задании крейсера Москва

Крейсер Москва затонул 14 апреля в Черном море / Фото mil.ru

Российский крейсер Москва, который затонул 14 апреля после попадания в него двух украинских ракет Нептун, в этот момент якобы двигался в Одессу. Там РФ планировала высадку морских пехотинцев.

Об этом рассказала в интервью Радио Свобода мать матроса-срочника из членов экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота.

Сначала женщина сказала, что корабль якобы не шел на боевой выход, когда в него попали ракеты.

"Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", – сказала она.

Однако на уточняющий вопрос журналиста женщина отметила, что в Одессе все же планировали высадить десант.

"Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе. Может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – рассказала мать российского матроса.

Читайте такжеМного погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на кораблеПо ее словам, в момент крушения крейсера на борту было 510 членов экипажа. Одна из крылатых ракет Нептун прилетела на палубу, сразу погибли 40 человек, у многих были оторваны конечности.

Сын связался с ней 14 апреля, когда на крейсере уже сутки пылал пожар. По ее словам, он плакал и все, что ей рассказывал, не соответствовало официальным данным Минобороны.

"Он плакал и кричал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат Макаров. Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего", – рассказала женщина.

Горящий крейсер Москва / Фото twitter.com/CovertShores

Она добавила, что тогда в новостях уже говорили о внезапном воспламенении судна. Мать спросила у служащего, действительно ли пожар возник по бытовой причине, на что ее сын ответил криком.

"Он сказал мне: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это ни придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты Нептун", – сказала россиянка.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Какой экипаж крейсера Москва

Экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек.

Министерство обороны России заявило, что экипаж уничтоженного Украиной крейсера Москва был якобы полностью эвакуирован.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

В свою очередь, спикер Морской охраны Госпогранслужбы заявил, что эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Черном море после потопления ракетного крейсера Москва, который был подбит вечером 13 апреля, погиб капитан флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн. Минобороны РФ подтвердило его смерть.

Журналисты Схем установили личность одного погибшего мичмана. По их данным, на ракетном крейсере погиб Иван Вахрушев, который служил в пятой боевой части, что отвечала за эксплуатационную безопасность корабля.

Сколько стоил

Стоимость крейсера Москва с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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