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Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

8 ноября 2022, 12:44

Судья ОАСК решил рассмотреть дело на основании предоставленных сторонами документальных доказательств.

Окружной суд Киева
Окружной суд Киева / Фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда принял решение о рассмотрении дела по аннулированным лицензиям российского букмекера 1xBet единолично без слушания сторон.

Об этом идет речь в его постановлении от 24 октября 2022 года, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает издание "Прямой".

Напомним, российский букмекер 1xBet получил от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей две лицензии на работу в Украине в марте 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, после широкого общественного резонанса в сентябре КРАИЛ аннулировала данные лицензии. ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая 1xBet в Украине, решила обжаловать решение КРАИЛ через суд, который начался с махинаций: "ТБК" трижды подавала иск в суд, чтобы выбрать себе нужного судью при автоматическом распределении дел.

Судья Владимир Келеберда в результате открыл производство по административному делу по иску российского букмекера против Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, но решил не проводить судебных заседаний и не вызывать стороны в зал судебных заседаний: судья решил рассмотреть дело на основании предоставленных сторонами документальных доказательств. Для этого КРАИЛ в качестве ответчика должна в срок 15 дней со дня вручения ему определения суда предоставить свой отзыв к иску вместе со всеми доказательствами.

"Непредоставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин может быть квалифицировано судом как признание иска", - говорится в постановлении судьи.

Также судья Келеберда обязал КРАИЛ предоставить суду все поручения комиссии по делу 1xBet, письмо Бюро экономической безопасности Украины от 29 августа, где детективы привели доказательства связи ООО "Твоя беттинговая компания" с РФ, а также другие документы по делу.

Учитывая, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей долгое время "не видела" связи 1xBet со страной-агрессором, а также то, что предоставленные лицензии российскому букмекеру были аннулированы только под давлением общества, единственным шансом россиян на возобновление своих лицензий на работу в Украине является только то, что КРАИЛ не выполнит требования суда, не предоставит в срок свой отзыв на иск, из-за чего тогда судья сможет удовлетворить иск ООО "Твоя беттинговая компания" и отменит решение КРАИЛ о лишении 1xBet права работы в Украине.

Напомним, недавно журналисты телеканала Прямой обнаружили, что украинский IT-холдинг TECHIIA мог помогать российской букмекерской компании 1xBet зайти на рынок Украины. Соучредитель TECHIIA Юрий Лазебников два года назад был директором ООО "МЕ-ЭСТЕЙТ", учредителем и бенифициаром которого является Сергей Цыбин, который сегодня является владельцем ООО "Твоя беттинговая компания".

Кроме того, киберспортивная группа холдинга WePlay Holding долгое время плодотворно сотрудничала с букмекером из РФ, и продолжала это делать уже после начала полномасштабной войны, а прямую связь между пророссийским ООО "Твоя беттинговая компания" и украинским холдингом TECHIIA журналисты подтвердили тем, что главным юристом TECHIIA является Роман Родин, родной брат Александра Родина, директора ООО "Твоя беттинговая компания". В самой TECHIIA отрицают свою связь с 1xBet.

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