Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

Графики отключения света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/ukraine/svet-budut-vyklyuchat-do-pozdnego-vechera-novye-grafiki-na-7-noyabrya-10712993.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 7 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В Украине вводят графики отключения света

Графики будут действовать в течение всего дня 7 ноября

Укрэнерго вводит ограничения в объеме нескольких очередей

В Украине в пятницу, 7 ноября, будут выключать свет. Укрэнерго вводит графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в компании.

Графики будут действовать в отдельных регионах с 8:00 до 21:00 (для промышленных потребителей - до 22:00). Ограничения будут введены в объеме 0,5-1,5 очередей.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты ... Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред ранее, страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.

6 ноября Россия снова ударила по энергетике. Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

С началом отопительного сезона украинцы могут вздохнуть с облегчением - графики отключения электроэнергии имеют все шансы стать более мягкими или вовсе исчезнуть. Причина - снижение нагрузки на энергосистему благодаря централизованному теплоснабжению. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред