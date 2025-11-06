Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

Что известно:
- В Украине вводят графики отключения света
- Графики будут действовать в течение всего дня 7 ноября
- Укрэнерго вводит ограничения в объеме нескольких очередей
В Украине в пятницу, 7 ноября, будут выключать свет. Укрэнерго вводит графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщают в компании.
Графики будут действовать в отдельных регионах с 8:00 до 21:00 (для промышленных потребителей - до 22:00). Ограничения будут введены в объеме 0,5-1,5 очередей.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты ... Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
Атаки России на Украину - что известно
Как сообщал Главред ранее, страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.
6 ноября Россия снова ударила по энергетике. Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
С началом отопительного сезона украинцы могут вздохнуть с облегчением - графики отключения электроэнергии имеют все шансы стать более мягкими или вовсе исчезнуть. Причина - снижение нагрузки на энергосистему благодаря централизованному теплоснабжению. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Другие новости:
- Где сегодня в Украине будут отключать свет: появился обновленный график
- Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября
- Завтра свет снова будут отключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред