Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль

Подписан меморандум правительства с местной властью, заявил премьер- министр.
В отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, меморандум правительства с местной властью - это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - написал глава Кабмина.
"И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинцев", - добавил он.
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Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
- 27 января Кабинет министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- В январе СМИ сообщали, что парламентарии от Слуги народа недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги и с февраля намерены собирать подписи за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля в том случае, если ситуация не изменится.
Автор: Анна Багрий