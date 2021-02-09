Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль

Отопление и горячая вода пока что дорожать не будут / УНИАН

В отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, меморандум правительства с местной властью - это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", - написал глава Кабмина.

"И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинцев", - добавил он.

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